Porte d’Ulysse : les politiques doivent-ils reprendre la main ?

Les pouvoirs publics doivent-ils plus s’impliquer dans la gestion des places d’accueil dans des centres tels que celui de "La porte d’Ulysse" à Haren ? Ce week-end, des incidents ont engendré la fermeture temporaire du centre, géré par la plate-forme citoyenne d’accueil des migrants. Est-ce un signal qui est envoyé aux autorités ? On en a débattu dans Soir Première avec deux politiques aux avis divergents: Caroline Désir, cheffe de groupe PS au Parlement bruxellois, et David Weytsman, député bruxellois MR.

Pour Caroline désir, il est clair qu’il faut entendre l’appel de la plate-forme : "Cela fait des mois et des mois qu’ils assurent le dispatching, l’hébergement, et que les bénévoles pallient le manque d’action du gouvernement fédéral. Il faut entendre leur ras-le-bol, et le fait qu’ils soient dépassés par les événements".

Pour elle, la région et la ville prennent déjà beaucoup leur part de responsabilité, et c’est au fédéral d’en faire autant : "Du côté du gouvernement régional, il y a énormément de choses qui sont font déjà. Il y a la politique du sans-abrisme qu’elle gère, et pour laquelle elle débloque 20 millions d’euros par an. Il y a le dispositif hivernal aussi, qui est parfois prolongé. Je pense que la région prend sa part en charge, et la ville aussi. C’est la ville qui a permis d’ouvrir la porte d’Ulysse et la plate-forme d’agir par ce biais-là. Le fédéral devrait prendre également son rôle".

"Le gouvernement fédéral n’a pas à discuter avec des personnes qui sont en situation illégale"

Le discours n’est pas le même du côté de David Weytsman. Il faut rappeler que le MR est présent à la ville, ainsi qu’au gouvernement fédéral, mais pas à la région. Or on sait qu’au fédéral, Théo Francken a plusieurs balayé la question de financer l’accueil des migrants sans-papiers :

"Je ne rejoins pas du tout ce que ma collègue a dit. Le gouvernement fédéral a une politique migratoire dans laquelle il y a la mission de répondre à tous les demandeurs d’asile. Mais ici, on ne parle pas de demandeurs d’asile, il s’agit de personnes qui ne souhaitent pas s’inscrire dans le cadre de cette demande qu’il leur permettrait par exemple d’avoir un logement. Donc le gouvernement fédéral n’a pas à discuter avec des personnes qui sont en situation illégale, et qui ne souhaitent pas faire une demande d’asile".

"Une situation pas digne de la Belgique"

Cette façon de "balayer" tous ceux qui ne voudraient pas faire de demande d’asile interpelle Caroline Désir, car selon elle, il faut aller chercher plus loin que ça : "Il y a un énorme besoin d’information. Et c’est pour cela que les associations demandent l’ouverture d’un centre d’accueil et d’orientation. Beaucoup doivent faire un point administratif. Il est vrai que certains veulent aller en Angleterre, mais pas tous. Les situations ne sont pas uniformes".

Concrètement, elle insiste sur le fait que "si la ville et la région n’intervenaient pas aujourd’hui, on aurait 600 êtres humains toutes les nuits dans le parc Maximilien. Je pense que c’est une situation qui n’est pas digne d’un pays comme la Belgique. Et contrairement à ce que dit Théo Francken, c’est un chiffre stable. Il joue sur le fait de dire qui si on aide pour les 600 personnes d’aujourd’hui, ce sera exponentiel. Mais il n’y a pas d’appel d’air, ce n’est pas vrai. Donc simplement, si on acceptait d’ouvrir les yeux et de se mettre autour de la table, c’est une situation qui n’est pas insoluble ".

Pour réécouter l'intégralité de ce débat: