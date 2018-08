Retour en force du nationalisme, montée de partis d'extrême droite, hostilités à l'égard des migrants... De plus en plus, dans les analyses et les opinions, notre époque reflète celle des années 30, qui a annoncé les événements tragiques que l'on connait. Alors faut-il s'alarmer de ces parallélismes? Pour en débattre, Soir Première a invité Hervé Hasquin, historien et ancien ministre libéral, ainsi que Jérôme Jamin, professeur de science politique à l'Université de Liège.

Pour revoir ce débat: