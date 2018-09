Pénurie des enseignants: comment lutter efficacement contre ce phénomène ?

C’est la rentrée pour les élèves, mais aussi pour les enseignants. Or, un phénomène devient de plus en plus criant au fil des ans : la pénurie d’enseignants. 827 manquent à l’appel cette année. Le métier n’attire-t-il plus assez ? Comment éviter que les professeurs formés quittent le métier après quelques années seulement ? La ministre de l’enseignement Marie-Martine Schyns a proposé une dizaine de mesures… Mais seraient-elles efficaces ? Pour en parler, Soir Première a invité Patrick Dekelver, directeur de l’Institut des Sacré-Cœurs à Waterloo, ainsi que Valérie Denayer, secrétaire de l’Interrégionale de la CGSP Bruxelloise.