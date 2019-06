Mise en réseau des hôpitaux : jusqu'où faut-il aller ?

Alors que les blouses blanches se mobilisaient une nouvelle fois aujourd’hui, Soir Première s’est intéressé à la rationalisation de l’offre de soins prônée par la ministre Maggie De Block. Concrètement, cela se traduirait par une mise en réseaux des hôpitaux belges, assemblant parfois des hôpitaux publics et des hôpitaux dits privés. Mais quelles seront conséquences pour les patients. Jean Hermesse, le secrétaire général des mutualités chrétiennes, et Etienne Wéry, administrateur délégué des hôpitaux IRIS (hôpitaux publics bruxellois), ont pu exprimer leur point de vue.

A l’horizon 2020, l’objectif de Maggie De Block est d’établir 25 réseaux d’hôpitaux : 13 en Flandre, 8 en Wallonie et 4 à Bruxelles. Au sein de chaque réseau, les différents hôpitaux seront obligés de travailler ensemble, de collaborer. Et selon Jean Hermesse, cette mesure va dans le bon sens : "C’est une tendance qui permet d’organiser les soins pour une population. C’est véritablement une vision de santé publique. Alors, c’est une évolution qui n’est pas évidente, puisqu’il faut réunir des hôpitaux qui ont des cultures et des organisations différentes, mais au final c’est pour offrir un meilleur service à la population".

Un meilleur service, peut-être, mais n’est-ce aussi l’occasion de faire des économies de moyens ? Jean Hermesse nuance : "Les hôpitaux ont les mêmes moyens, et reçoivent chacun des enveloppes en fonction de leur taille, de leur nombre d’admission. Mais donc si plusieurs hôpitaux travaillent ensemble pour avoir le même laboratoire de biologie clinique, cela permettra à la fois une qualité, et des coûts moindres".

A Bruxelles, un réseau depuis 20 ans

De son côté, Etienne Wéry rappelle que le réseau IRIS est précurseur dans le domaine, puisque depuis plus de 20 ans, c’est déjà un réseau hospitalier : "La proposition de la ministre va dans le sens de ce que nous avons fait, ce n’est donc pas moi qui vais contredire cette réforme. Cela dit, je ne voudrais pas que cela serve d’excuse pour faire des économies dans le secteur hospitalier. Depuis plusieurs années, nous avons dû trop serrer la ceinture".

Avantageux pour le patient ? Oui, mais dans certains cas…

Quel impact aura cette mise en réseau pour les patients ? D’après Etienne Wéry, cela dépendra en fait du type de pathologie concernée : "Pour toute une série de pathologies assez rares, cette mise en réseau sera avantageuse pour le patient. Car il y a des pathologies où aujourd’hui, dans certains hôpitaux, il y a trop peu de cas que pour les traiter en toute sécurité et qualité. Rassembler ces pathologies rares et complexes parait donc sensé. Mais ces cas représentent 5 à 10% des admissions en hôpitaux".

Mais qu’en est-il des autres ? C’est là qu’il exprime une certaine inquiétude : "Pour les pathologies courantes, il faut que le réseau puisse proposer des services accessibles facilement, notamment en étant proche des citoyens. Donc c’est là que j’appelle à une certaine vigilance, car ça ne doit pas être l’occasion de fermer des services qui proposent des vrais avantages pour la population. Je pense à certains petits services de maternité, ou services de néonatalogie ou encore d’urgence. Ils n’ont autant de cas que dans les standards des grandes villes, mais leur fermeture serait un changement très important pour les communes concernées".