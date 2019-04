Financement des partis: "Les démons politiques ont pris le dessus!" (Francis Delpérée)

Le financement des partis politiques doit-il être régulé par les partis politiques eux-mêmes ? On sait que les règles du financement public ont été définies et votées par les députés... Et que ce sont ces mêmes députés qui sont chargés d'assurer le suivi de la mise en oeuvre. Pour en parler, Arnaud Ruyssen a reçu, dans Soir Première, Francis Delpérée, député cdH et membre de la Commission des Dépense électorales, et Christophe Van Gheluwe, créateur et responsable du site Cumuleo.



Selon Francis Delpérée, il est normal qu'un service public soit financé par des fonds publics, et donc par l'État. Et là-dessus, Christophe Van Gheluwe le rejoint. "Il est certain qu’un financement privé serait problématique en matière de corruption." Donc le financement public, oui, mais... "Mais il faut assurer l'indépendance des organes de contrôle. Là, c'est bien du politique qui contrôle du politique, et ça, ça ne va pas. Le contrôleur contrôlé, ça ne fonctionne jamais." À cela, Francis Delpérée affirme que la Commission des dépenses électorales réalise essentiellement un travail administratif et de gestion des fonds concernés, qui se basent sur des chiffres non contestés, et non contestables. Mais il le reconnait : là où ça pose question, c'est quand il y a de la mauvaise volonté. L'occasion de revenir sur les événements de la semaine dernière.

Les démons communautaires reprennent le dessus

La Commission des dépenses électorales de la Chambre a en effet voté mardi contre le versement d'une partie de la dotation variable du PTB, celle qui porte sur les voix obtenues en Flandre en 2014. Pourtant, le parti d'extrême gauche estime qu'il est un parti national et qu'il devrait donc toucher une dotation qui prenne aussi en compte les votes exprimés au nord du pays, même s'il n'a obtenu des députés que du côté wallon. Alors quand on demande à Francis Delpérée si cet événement correspond à l'une des situation de "mauvaise volonté", la réponse est claire "Ben, évidemment ! Mais quel est le problème ? Le problème, c'est que certain ont de l'urticaire quand ils voient qu'un parti comme Defi pourrait recevoir une partie de sa dotation à raison de voix, de suffrages qu'il a obtenu en Flandre et plus particulièrement dans le Brabant flamand. D'autres ont aussi de l'urticaire quand ils voient qu'un parti comme le PTB se présente comme un parti national dans une Belgique qui est régionalisée et communautarisée. Alors, évidemment, après ces poussées d'urticaire, on décide de ne pas tenir compte de l'avis du service juridique de la Chambre des représentants, on ne tient pas compte de la décision du tribunal de Première instances de Bruxelles et on va donc en appel pour obtenir une révision de cette décision. Permettez-moi de dire ça comme ça : les démons politiques et les démons communautaires reprennent alors le dessus." Ce qui démontre que les députés dans une Commission comme celle-là font plus de politique que de simplement vérifier l'application d'une loi ? "Évidemment ! répond Francis Delpérée. Ils font plus de la politique que du juridique, ils font plus de la politique que de la gestion, et c'est pour cela que je suis de ceux qui considèrent qu'après ce contrôle, il devrait y avoir une voie de recours, que ce soit auprès de la Cour Constitutionnelle ou auprès du Conseil d'État."