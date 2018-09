"Les fondamentaux qui ont conduit à la crise des subprimes n'ont pas changé"

Dix ans après la faillite de la banque d’affaire Lehman Brothers, a-t-on vraiment retenu les leçons de la crise des subprimes ? Les Etats-Unis, en particulier, ont-ils pris des mesures et fait le nécessaire pour qu’une telle crise financière ne se reproduise pas ? Dans Soir Première, deux invités se sont exprimés sur la question : Benoit Lallemand, Secrétaire Général de l’Ong Finance Watch, et Philippe Ledent, économiste chez ING.

Pour Benoit Lallemand, "on a pris des mesures prudentielles, pour que si le système s’écroule à nouveau, ce ne soit pas le contribuable qui en pâtisse. Mais ce qu’on n’a pas fait, c’est remettre en cause les fondamentaux de trente de dérèglementation du système financier et de financiarisation de l’économie. Or ces fondamentaux sont plus cruciaux en terme de cause potentielle d’une nouvelle crise financière".