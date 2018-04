Le titre de docteur honoris causa pour Ken Loach : le débat de Soir Première

L’ULB peut-elle honorer le cinéaste Ken Loach du titre de docteur honoris causa ? La question a fait polémique ces derniers jours. Soir Première a décidé d’en débattre avec deux invités. D’une part, Jean-Philippe Schreiber qui est professeur à l’ULB et qui défend la démarche de son établissement et d’autre part, Grégoire Jakhian, président de l’assemblée des représentants des Arméniens de Belgique, qui fait partie des 650 signataire d’une carte blanche publiée dans l’Echo. Ce texte accuse le réalisateur britannique de manipuler l’histoire de l’Holocauste à des fins politiques, et reproche donc à l’université de l’honorer.

Pour Grégoire Jakhian, il ne fait pas de doute que Ken Loach est négationniste : "Mr Loach est extrêmement fin et intelligent, et il manie aussi bien les techniques du négationnisme et du révisionnisme que d’autres qui contestent les circonstances de la Shoah, du génocide arménien ou du génocide commis contre les Tutsis. La technique est rigoureusement la même. C’est instiller le doute. Le doute comme poison, mais jamais le doute comme vecteur de science ou de vérité".

Dès lors, ce qu’il reproche à l’ULB, lui ainsi que les signataires de la carte blanche, c’est de ne pas avoir pris en considération certains faits témoignant selon lui de ce caractère négationniste.

Ces accusations sont sans fondement selon le professeur Jean-Philippe Schreiber. Il rappelle que Ken Loach a répété plusieurs fois qu’il ne remettait pas en cause la réalité de l’Holocauste : "Je continue à défendre ce choix, car je pense ce procès est un mauvais procès. Sentant qu’on déformait certains de ses propos, Ken Loach a dit et répété très clairement que l’Holocauste était une réalité incontestable. Donc je pense qu’il n’y a pas de doute sur le fait que les propos qu’on lui attribue ont été déformés".

"En revanche, ce qui est bien vrai, ajoute Jean-Philippe Schreiber, c’est que Mr Loach est terriblement anti-israélien, et qu’il a utilisé à plusieurs reprises des faits historiques qui sont tout à fait avérés, mais avec l’intention de s’en prendre à l’Etat d’Israël, et à son idéologie fondatrice, à savoir le sionisme. Ce qui pose problème".

