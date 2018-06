Le redoublement : faut-il l’interdire dans l’enseignement ?

Faut-il éviter un maximum de faire redoubler des élèves ? La réponse à cette question n’a jamais été évidente. Certains disent que le redoublement ne sert à rien, d’autres prétendent l’inverse. Alors comment aborder le sujet, à l’heure où le Pacte d’excellence doit dessiner les lignes de l’enseignement de demain ? Soir Première a reçu Hugues Drealants, chercheur en sociologie à l’UCL.

La Belgique est souvent considérée comme une championne du redoublement. Comme le rappelle le chercheur, "On a ce triste record d’être un des pays dans lequel, à 15 ans, on a 50% des élèves qui ont déjà redoublé au cours de leur scolarité".

Alors ce système est-il efficace ? Tout le monde n’est pas d’accord là-dessus : "On a longtemps pensé qu’il était inefficace du point de vue pédagogique. Mais aujourd’hui, des recherches plus sophistiquées montrent que les choses sont un peu plus nuancées. Il peut quand même avoir des effets positifs sur les élèves, notamment à court terme". Selon lui, un redoublement ne permet pas toujours de retrouver exactement le niveau de ceux qui n’ont pas de difficultés scolaires, mais ça permet d’avancer dans de meilleures conditions.

Limiter le redoublement pour faire des économies ?

Parmi les arguments de ceux qui défendent une diminution des redoublements, il y a celui du coût : "C’est clair que ça coûte cher. Plus de 500 millions d’euros". Mais pour Hugues Drealants, cet argument est critiquable : "Faire réussir les élèves, ça a de toute façon un coût. Alors, avec cet argent, est-ce qu’on peut faire mieux que ce qu’on fait aujourd’hui. Je pense que oui. Mais le problème, c’est qu’on s’est parfois attaqué au redoublement en voyant qu’on pouvait faire des économies, et pas en pensant à l’apprentissage des élèves".

Le vrai débat : quel type d’enseignement veut-on ?

Le vrai débat, il évidemment lié au type d’école qu’on veut pour nos jeunes : "Est-ce qu’on veut une école qui soit sélective et qui mette en avant la logique du mérite ? Et à quel niveau de l’enseignement cette logique doit entrer en application ? Ou bien est-ce qu’on veut une école de la réussite ? Aujourd’hui, on est plutôt dans cette optique dans l’enseignement primaire, mais beaucoup moins dans le secondaire".

Aujourd’hui, les acteurs qui se penchent sur l’élaboration du Pacte d’excellence montrent une tendance à réduire le volume des redoublements. C’est en tout cas ce qu’avance Hugues Drealants : "Il y a une logique de réduire le redoublement, mais en mettant des ressources en place vers un autre mode de fonctionnement pédagogique. Les responsables politiques ont bien compris que l’enjeu était de trouver des alternatives, qui permettent aux enseignants de travailler efficacement, et aux élèves qui sont en difficulté d’avoir des meilleurs résultats".

Ces alternatives peuvent prendre différentes formes. Le chercheur cite par exemple ce qui se fait dans certains pays nordiques qui ont interdit le redoublement, mais qui en parallèle, ont mis en place des solutions : "Il y a des remédiations, cours d’été, des tutorats, etc. Ils ont des organisations scolaires plus flexibles, plus modulaires".

Des solutions qui inévitablement ont aussi un coût. Mais il y a là un choix politique à faire. Car Hugues Drealants insiste sur ce point : "Si on supprime le redoublement mais qu’on ne fait rien d’autre en parallèle, ce n’est pas rendre service à l’élève en difficulté".