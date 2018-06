Le Portugal prend des mesures pour éviter des nouveaux feux de forêt cet été

Il y a tout juste un an, le Portugal était ravagé par des incendies de forêt d’une ampleur considérable. Plus de 60 personnes avaient perdu la vie, et les pompiers avaient lutté plusieurs jours durant pour enfin éteindre les flammes. Aujourd’hui, à l’approche de l’été, on peut se demander si de nouvelles mesures ont été prises pour éviter un nouveau drame. Soir Première a posé la question à Olivier Bonamici, notre correspondant au Portugal.

Un an après les faits, connait-on aujourd’hui les causes de cet incendie ? Olivier Bonamici explique qu’il y a eu un ensemble de plusieurs manquements dans la gestion de l’incendie : "Il y a eu plusieurs rapports d’experts qui se sont penchés sur la question, et notamment une commission parlementaire qui s’est chargée du dossier. La conclusion, c’est qu’il y a plusieurs manques. D’abord, les pompiers étaient mal formés. Ils étaient pour la plupart des pompiers volontaires. Ensuite, il y a eu des failles au niveau de la communication. Les services de secours ont été incapables de communiquer entre eux quand les infrastructures, dont les lignes téléphoniques, ont commencé à brûler. Il y a aussi eu des problèmes au niveau de la protection civile qui a été très lente à réagir, c’est le moins qu’on puisse dire. Les hélicoptères anti-incendie ont mis énormément de temps avant de décoller. Enfin, le rapport reproche au gouvernement de ne jamais avoir développé une politique de prévention".

"Les portugais sont encore traumatisés"

A l’approche de l’été, l’heure est à l’inquiétude pour une partie de la population portugaise. Selon Olivier Bonamici, le déroulement de cet été aura clairement des conséquences électorales : "Les portugais sont encore traumatisés par ces incendies. Ils n’admettraient jamais qu’un tel drame puisse se reproduire. Aujourd’hui, le premier ministre socialiste Antonio Costa, est en tête des sondages. On est à un an des élections, mais tout le monde sait très bien ici que s’il y a à nouveau des incendies cette année, c’est certain qu’il perdra les élections législatives".

Quelles nouvelles mesures ?

Suite au bilan dressé, plusieurs mesures ont été prises. Le gouvernement a fait de la prévention sa priorité. Et puis, les particuliers et les entreprises ont dû débroussailler leurs parcelles de terrain : "La loi sur le débroussaillage a été revue. Tous les propriétaires ont eu jusqu’à la fin du mois de mars pour défricher leurs espaces boisés, et ce sous peine d’amendes très corsées pouvant atteindre 60 000 euros. Mais tout cela a été fait un peu dans la précipitation, parce que les propriétaires n’ont eu qu’un mois pour appliquer cette mesure".

Concrètement, ils ont dû couper tous les arbres dans un rayon de 50 mètres autour des maisons, des usines, des chantiers, avec une priorité : les pins maritimes et les eucalyptus, qui sont hautement inflammables. Alors, est-ce que ce sera suffisant ?

"En fait, on aura bientôt la réponse, car ce week-end, on attend des températures de 35 degrés dans plusieurs régions du pays…" conclut notre correspondant.