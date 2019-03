Le droit de désobéir: est-ce qu'il faut l'institutionnaliser?

A priori, la règle, dans un état de Droit, c'est que les citoyens se conforment aux lois... Oui, mais si la Loi devient injuste ? Ou mal intentionnée ? Institutionnaliser le droit de désobéissance, est-ce plutôt une mesure de sauvegarde, ou une dangereuse porte ouverte à la violation des règles ? Pour en débattre dans Soir Première, Nicolas Vandenschrick reçoit Manuella Cadelli, juge et présidente de l'Association syndicale des magistrats, et John Pitsels, ancien chercheur au CRISP, docteur en philosophie et licencié en droit.

Le droit à la désobéissance civile: kézako?

Manuella Cadelli : Le droit à la désobéissance, il est toujours le produit d'un arbitrage entre deux règles : l'une qui est invoquée supérieure, pour désobéir à une autre qu'on disqualifie, en invoquant qu'elle sera plus naturelle, supérieure, ou fondamentale. Et je dis que c'est le fruit d'un arbitrage qui, en Belgique, doit être maintenu au travers d'un outil qui est l'outil institutionnel : la justice. Le droit à la désobéissance, en quelques sortes il existe déjà, mais il est le fruit d'un équilibre entre pouvoirs et contre-pouvoirs. La démocratie, en réalité, c'est toujours une forme de contradictions vertueuses. Le droit à la désobéissance au profit de chaque citoyen individuellement, me paraît être la porte ouverte à une consécration d'un individualisme, ce qui ne fera pas avances les affaires démocratiques.

John Pitseys : L'idée, c'est qu'on vit dans une communauté politique, qui est composée de règles sociales, mais aussi de règles de droit. Et, d'habitude, on accepte ces règles de droit, même quand on n'est pas d'accord, parce qu'il y a une contrainte et parce qu'on estime que ce régime est légitime. Mais il y a des cas où des citoyens estiment que les règles sont absolument injustes soit qu'elles sont dictées dans un régime illégitime. Alors là, la désobéissance civile c'est une action qui est intentionnellement illégale, qui est non violente, qui est collective et qui a pour but d'effacer la règle existante, ou même le régime existant, au nom de principes supérieurs.

L'après Libération

Manuella Cadelli : La démocratie, avant la libération, se réduit au principe électif. À partir de 1950, on s'aperçoit que le suffrage universel ne suffit pas à faire une démocratie digne de ce nom et qui respecte tous les droits et libertés de l'ensemble de la population (Hitler avait été élu démocratiquement). On s’évertue alors, on s'efforce à nourrir une démocratie au sens moderne, c'est-à-dire le fruit d'une série de contre-pouvoirs, d'un dialogue, un partage entre pouvoirs élus et pouvoirs non-élus qui sont estimés comme aussi légitimes. C'est le travail du droit constitutionnel en Belgique. On peut donc, collectivement, désobéir à une loi grâce au travail du juge qui, depuis la Libération, est rendu très constructif et légitime, sur base d'un principe général : "Plus jamais ça." La justice, c'est le droit d'avoir des droits.

Ce qui manque encore

Manuella Cadelli : Ce qui manque pour le moment, c'est une justice efficiente, efficace, accessible à tous. Par priorité, au lieu d'accorder à chacun un droit individuel à la désobéissance, il faut investir pour approfondir la démocratie, réinvestir dans une justice totalement restaurée au niveau de son efficacité et de son indépendance.

John Pitseys : Le problème, c'est, en effet, qu'il faut que les institutions de la justice fonctionnent bien. Il faut suffisamment de juges, suffisamment d'infrastructures, et puis il faut des lois qui protègent elles-mêmes l'administration de la justice. Il y a un certain nombre de lois qui ont été votées depuis 15 ans qui, à cet égard, ne conviennent pas tout à fait, et qui fragilisent l'administration de la justice.

Le droit à la désobéissance, intimement lié la démocratie

John Pitseys : Paradoxalement, il faut avoir plutôt foi dans le fonctionnement des institutions pour croire qu'un acte de désobéissance civile fera l'objet d'un processus de politisation, de médiatisation, ...

Manuella Cadelli : Si on se situe dans un principe démocratique, dans des institutions aux rouages fluides, financées par les exécutifs, alors il n'y a pas besoin du droit à la désobéissance individuelle, elle se déduit du fonctionnement des institutions et des arbitrage. Maintenant, les lois sécuritaires, on s’aperçoit que la population, le plus souvent, n'a pas conscience qu'elles sont liberticides. Et n'est pas très intéressée par le maintien de ces libertés. Mais on a, derrière ce droit, voire ce devoir à la désobéissance, une culture qu'on doit aussi cultiver et nourrir, via un esprit critique qui permettra aux institutions de se maintenir.