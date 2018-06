Le directeur de Myria revient sur l'article 3 de la CEDH

La crise migratoire est derrière nous. Ce sont les chiffres du dernier rapport de Myria, le Centre fédéral des migrations, qui le disent. Selon ces chiffres, les demandes d’asile ont diminué de moitié en 2017 par rapport à 2015. Et pourtant, le thème de l’asile reste très sensible, et fait régulièrement la une. Soir Première a rencontré François de Smet, le directeur de Myria, pour parler d’un point qui a fait polémique récemment: l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Le troisième article de la CEDH est l’un des trois axes du dernier rapport de Myria. Et cet article, il faut d’abord le répéter, comme le dit François De Smet : "Nul ne peut être soumis à la torture, ou à un traitement inhumain ou dégradant". Pour lui, c’est l’article le plus important de la Convention : " C’est celui qui vaut le plus régulièrement à la Belgique et à d’autres états d’être condamnés. Au fond, c’est celui qu’on retrouve en permanence dans toutes les polémiques. Il y a la question des soudanais renvoyés, la question des visas humanitaire syriens, la détention des enfants. Tout ça, cela dépend de l’article 3".

Le cas des soudanais

Ce que constate notamment Myria, et cela s’est illustré avec le dossier des soudanais, c’est qu’il y a eu un changement d’optique de la part du politique : "Jusqu’en avril 2017, il y avait une sorte de tolérance vis-à-vis de ces migrants de transits soudanais. On ne savait pas trop quoi faire, car on sait qu’ils ne veulent pas demander l’asile. Ils veulent rejoindre l’Angleterre. Théo Francken disait lui-même en avril dans une interview qu’il ne savait pas quoi faire d’eux. Il ne pouvait pas les expulser, parce qu'alors il devait négocier avec une dictature".

Et pourtant, à l’automne, le secrétaire d’Etat à l’asile et la migration change son fusil d’épaule. Comment l’expliquer ? Pour François De Smet, il y a un inversement de priorités : "Tout à coup, on considère que ça ne va plus, qu’il y a trop de gens dans les rues et que c’est insécurisant. Et on décide que la priorité de ne pas avoir de mini-Calais dans nos rues vaut plus que le fait de respecter absolument l’interdiction de renvoyer des gens vers des pays où ils pourraient risquer des traitements inhumains. Et donc, ça a explosé en décembre, car il y a eu des allégations de mauvais traitements, même s’il faut le dire, une partie de ces témoignages ont été remis en cause. Mais ce qui importe, c’est qu’on voit un glissement".

Il rappelle que c’est bien là le fond du message de Myria. C’est que, "de manière générale, même si c’est compliqué, il ne faut pas que les droits humains soient une sorte de variable d’ajustement avec laquelle vous pouvez jouer. Ca doit être le cadre intangible".

D’autres cas marquants liés à l’article 3 ?

On a beaucoup parlé de l’affaire des soudanais, qui a été très médiatisée. Mais y a-t-il eu d’autres cas récents qui impliquaient l’application de cet article 3 ?

"Dans un passé récent, on peut penser à la demande de visa humanitaire formulée par une famille syrienne depuis Alep, répond le directeur de Myria. Et je pense aussi un arrêt de la Cour concernant la petite Tabitha. Il s’agit d’une petite congolaise de 5 ans, que la Belgique a expulsée. La Belgique n’a pas été condamnée pour avoir détenu cet enfant, mais parce qu’elle n’a pas organisé son rapatriement avec suffisamment de sécurité. Elle avait été renvoyée à l’aéroport sans qu’on s’assure que quelqu’un soit là pour venir la chercher, etc. Et là, c’est un article 3 qui, quand il s’agit des personnes les plus précarisées, peut jouer".

