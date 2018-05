Le débat: faut-il réduire l’obligation scolaire à 16 ans ?

C’est une proposition de Pierre-Yves Jeholet (MR), ministre wallon de l’économie, de la formation et de l’emploi : baisser l’âge légal de l’obligation scolaire. Actuellement établi à l’âge de 18 ans, il veut le faire passer à 16 ans. Bonne idée ? Pour en débattre, Soir Première l’a invité à s’expliquer en face de Caroline Desir (PS), députée bruxelloise.

Quels sont les arguments de Pierre-Yves Jeholet pour défendre son projet ? Il parle notamment d’une attente du monde de l’entreprise. Il explique qu’en Wallonie, le taux de chômage a baissé, mais reste terriblement élevé chez les jeunes : "Il y a en Wallonie ce qu’on appelle les Neets, ce sont des jeunes qui ne sont ni à l’emploi, ni en enseignement, ni en formation ". Insatisfait de cette situation, il évoque une déception envers l’évolution du Pacte d’Excellence : " Il y avait des attentes y compris venant du monde de l’entreprise. Nous devons répondre aux besoins des entreprises. Elles sont prêtes à engager, car nous sommes dans une bonne perspective de croissance. Or il y a trop de métier en pénurie ". Pour relancer l’activité économique, la réduction de l’obligation scolaire apparait pour lui comme une option : " Il y a des jeunes qui se trouvent dans le dispositif scolaire traditionnel, mais ils ne sont plus du tout en phase avec celui-ci. Donc je pense qu’il faut pouvoir dire à ce moment-là que c’est l’apprentissage en entreprise qui compte. C’est un droit à la qualification ".

Pour la députée bruxelloise Caroline Desir, il y a beaucoup de confusion dans le projet de Pierre-Yves Jeholet: "Pour moi, la mission fondamentale de l’école, c’est de former les élèves à être des futurs citoyens. Et ainsi faire en sorte qu’ils deviennent responsables et qu’ils soient capables de s’insérer dans notre société démocratique, solidaire et pluraliste. C’est pour cela que ça a du sens d’accompagner les élèves jusqu’à leur majorité. Aujourd’hui, on ne peut pas larguer des élèves de 16 ans comme ça dans la nature".

Ensuite, elle rappelle que la possibilité de s’orienter vers un métier plus technique dès 16 ans, elle existe déjà. "On parle alors d’une obligation scolaire partielle, qui permet à des élèves de s’orienter vers une formation en alternance".

A cette remarque, Pierre-Yves Jeholet rappelle que déplacer l’obligation scolaire de 18 ans à 16 ans a également été défendue du côté socialiste, par Elio di Rupo en 1995 : "Et je pense que la qualité de l’enseignement ne s’est pas améliorée depuis, et les constats aujourd’hui sont encore plus préoccupants".

