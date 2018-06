La réponse de Merkel à Macron: "Désormais, c'est la France qui est plus fédéraliste que l'Allemagne"

Beaucoup attendaient cette intervention de la chancelière allemande Angela Merkel. Après des mois, elle a enfin répondu aux propositions d’Emmanuel Macron pour refonder l’Europe. Que penser de sa position ? Soir Première a posé la question à Jean-Dominique Giuliani, le président de la Fondation Robert Schuman.

Ce qui ressort des propositions d’Angela Merkel, c’est avant tout de la prudence. Plus d’entraide, oui, mais du bout des lèvres. Elle se dit favorable par exemple à la création d’un Fonds Monétaire Européen pour soutenir les pays en difficultés, mais ces pays seraient en contrepartie placés sous surveillance étroite. Elle soutient également la création d’un budget d’investissement qui permettrait de renforcer la convergence économique au sein de la zone euro. Mais avec un budget modeste : un montant "limité à deux chiffres en milliard d’euros". Il est vrai Emmanuel Macron rêvait beaucoup plus grand… Alors qu’en pense Jean-Dominique Giuliani, le président de la Fondation Robert Schuman ?

Pour lui, il s’agit d’une évolution dans le bon sens, qu’il ne faut pas sous-estimer : "On connait la prudence légendaire de la chancelière, on sait qu’elle a une opinion publique qui n’aime pas trop les changements brutaux. Mais on distingue quand même dans son discours des avancées notables, qui d’ailleurs corroborent les évolutions qu’on a pu constater, les signaux faibles dans la politique allemande. Par exemple, quand elle dit qu’elle est d’accord avec la proposition du président français pour une initiative européenne d’intervention, on mesure combien c’est quelque chose de nouveau dans la politique allemande".

Une Allemagne qui reste fédéraliste

A travers sa réponse, on voit que la vision d’Angela Merkel reste celle d’une Europe intergouvernementale, dans laquelle les décisions prises par les chefs d’Etat au sein du Conseil Européen. Il n’y pas l’idée d’une vraie Europe intégrée, avec à terme, une démocratie à l’échelle européenne ?

"C’est vrai, confirme Jean-Dominique Giuliani. Et d’ailleurs, c’est très curieux de voir que c’est désormais la France qui est plus fédéraliste que l’Allemagne, alors que longtemps, ça a été l’inverse… Ce sont vraisemblablement des positions un peu différentes qui devront se rapprocher. Parce sans un accord franco-allemand, on ne voit pas comment on pourrait avoir un accord plus large".

Un défi de taille, mais qui ne lui fait pas perdre son optimisme : "Les belges et les français sont sur une ligne pro-européenne. Alors, comme vous le disiez, il y a aussi des égoïsmes nationaux. Dans cette période de populisme, de repli sur soi, et d’euroscepticisme, on sent un gouvernement allemand très prudent. Il a raison de l’être, mais encore une fois, je crois qu’il y a des avancées notables, et que le conseil européen du mois de juin, qui va être préparée par une réunion franco-allemande, va permettre des avancées importantes".

Il conclut en disant que ce qu’attendent les européens, dont les italiens mais d’autres pays également, c’est une réponse crédible sur l’immigration, et quelque chose de sérieux en matière de sécurité et de défense. "Jusqu’ici, on n’a pas su délivrer cela, donc il faut le faire maintenant".