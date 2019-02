La Belgique se dote d'une assurance en cas de pandémie mondiale de grippe

La Belgique veut être prête en cas de pandémie de grippe. Le conseil des ministres a décidé que notre pays allait participer à un marché public européen afin de se procurer suffisamment de vaccins en cas d'épidémie mondiale. Il s’agira d’un accord-cadre européen avec deux fabricants de vaccins, qui coûtera deux millions d’euros par an. Alors est-ce une disposition catastrophiste ou réaliste ? Soir Première a posé la question à Yves Van Laethem, chef du service des maladies infectieuses au CHU Saint-Pierre.

Cet investissement, fonctionne-t-il comme une sorte d’assurance, mais pour les vaccins ?

Y. Van Laethem : Oui, c’est vraiment le principe de l’assurance. On paye une certaine somme annuellement, pour avoir plus tard suffisamment de vaccins. Suffisamment du vaccin que l’on veut, et pas celui qui resterait sur le marché. Il sera également à un prix qui ne serait pas emporté par la demande internationale. Le prix serait connu à l’avance.

Ce dernier aspect peut être important, car le risque en cas d’épidémie est que tous les pays se ruent sur les stocks…

Y. Van Laethem : C’est ce qui s’est passé en 2009 avec le virus H1N1. Il y a eu une compétition entre plusieurs pays qui voulaient avoir le vaccin, et il y a eu des trous dans la disponibilité. C’est donc contre cela que cette première initiative européenne en matière de santé et de vaccin veut répondre. Il a été demandé aux pays européens qui était intéressé de participer à une phase d’investigation. Et maintenant, il faut savoir qui va s’engager. On joue, ou on ne joue pas. Et on voit ce qui ressort de cet appel public.

La Belgique a donc décidé de jouer... Mais on peut se demander: pourquoi ne pourrait-on pas acheter une réserve de vaccins à l’avance ?

Y. Van Laethem : En fait, on se trouve devant la même situation qu’avec le vaccin saisonnier. C’est-à-dire qu’on ne sait pas exactement quel est l’ennemi. Et avec le pandémique, on sait encore moins qu’avec le saisonnier quel va être le réel virus qui va nous menacer. Il est donc impossible d’acheter quelque chose pour l’instant. Certaines grandes firmes ont déjà des sortes de patrons, de modèles de base des vaccins qui ont été enregistrés par les autorités internationales. On n’attend plus à ce moment que le modèle du virus pour lancer la production. Et c’est dans ce type de processus qu’on veut s’inscrire.

N’a-t-on vraiment aucune idée de quand une telle épidémie pourrait survenir ?

Y. Van Laethem : C’est tout à fait imprévisible. C’est pourquoi cette assurance est importante, et on est très heureux que le gouvernement se soit décidé à participer à cette structure. Cela peut arriver dans deux ans, dix ans ou cinquante ans… Mais il faut noter que dans le marché qui s’établit pour l’instant, on n’est pas parti pour un enregistrement pour 50 ans, il y a des "stop " qui peuvent se faire tous les quelques temps. Et le pays peut alors décider de continuer ou pas en fonction des circonstances.