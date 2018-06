« L’UE devient une organisation de plus en plus opérationnelle »

Les réactions à l’accord européen trouvé sur la politique migratoire fait beaucoup réagir ce vendredi. Dans Soir Première, nous avons recueilli l’avis de Philippe De Bruycker, professeur en droit de l’immigration à l’ULB. Il estime que l’accord est prometteur, mais que sa mise en œuvre ne sera pas facile.

Nous venons d’entendre la réaction de Donald Tusk, le président du Conseil européen. Il parait sceptique quant à la réalisation de cet accord. Quel est votre opinion ?

P. De Bruycker : C’était un accord facile à négocier, parce qu’on se rend compte que dans les conclusions, on trouve des éléments de nature à satisfaire chacun des états membres qui était demandeur. L’Italie a obtenu ce qu’on appelle des plateformes de débarquement dans des pays tiers. Des états membres comme la France sont parvenus à convaincre les autres états d’accepter des centres de contrôle sur le territoire de l’Union européenne. Les pays du groupe de Visegrad ont obtenu que la solidarité soit dorénavant volontaire. Et l’Allemagne a obtenu une meilleure coopération pour les transferts Dublin. Donc, sur le papier, on a trouvé un accord. Mais il va être vraisemblablement difficile à mettre en œuvre. Les plateformes supposent l’accord des pays tiers, et c’est loin d’être acquis. La création de centres de contrôle rappelle les fameux hotspots, et il faut se rappeler qu’ils ont été difficile à mettre en œuvre à l’époque. Et par ailleurs, tout le dossier Dublin a été simplement postposé.

Les centres de contrôles dans l’Union européenne seraient créés sur base volontaires de pays membres. N’est-ce pas voué à l’échec ?

P. De Bruycker : On précise que la solidarité liée aux personnes qui passeraient par les centres de contrôle est volontaire. Mais on indique bien que c’est sans préjudice de la négociation à venir concernant le règlement Dublin. Aujourd’hui, on dit que c’est volontaire, mais pour Dublin, cela pourrait néanmoins être obligatoire. Donc les jeux ne sont pas terminés…

Cet accord, est-ce un tournant dans le projet européen ?

P. De Bruycker : Je crois que l’accord permet d’être optimiste, car il y a quand même des mesures qui vont dans le sens de la solidarité. C’est vrai que le dossier Dublin a été simplement repoussé… Mais ce qui me semble vraiment significatif, c’est que l’Union européenne va devenir de plus en plus une organisation opérationnelle. Elle ne fera plus seulement de la législation, comme on le faisait jusqu’à maintenant. Elle commence à agir sur le terrain via ses agences, comme l’agence Frontex par exemple. Au fond, les désaccords entre états membres vont peut-être conduire au fait qu’on européanise totalement les questions d’immigration et d’asile. Il y aurait une législation et une mise en œuvre européenne, et ça me parait une piste prometteuse.