L'eurodéputée Cécile Kyenge: " Je reçois toujours des menaces racistes, et je vis chaque jour entourée de garde du corps "

Une double actualité a amèné ce jeudi le racisme au centre du débat. La colère de la présentatrice météo Cécile Djunga, et un reportage de la VRT sur le mouvement de jeunes militants d'extrême droite "Schild en Vrienden". Dans Soir Première, deux intervenants sont invités à s’exprimer sur la question : Patrick Charlier, le directeur de l’Unia, le centre pour l’égalité des chances, ainsi que Cécile Kyenge, députée européenne et ancienne ministre du gouvernement italien. Le témoignage de cette dernière est interpellant : depuis sa médiatisation due à son activité politique, elle n’a jamais cessé de recevoir messages, insultes, et menaces racistes : "Aujourd’hui encore je vis chaque jour accompagné de gardes du corps. Et c’est incroyable mais c’est comme ça !"