L'accord sur le photovoltaïque pour les nuls

L'accord trouvé sur le photovoltaïque a fait grand bruit aujourd'hui. Une solution a été trouvée pour démêler le casse-tête du financement de la bulle de ces certificats verts, octroyés surtout pour le photovoltaïque. C'est la banque BNP Paribas Fortis qui va racheter ces certificats verts et qui va se rembourser pendant 20 ans, et ce via une surcharge sur la facture d'électricité. Mais en échange de quoi? Et surtout, quel sort pour ceux a qui l'on avait promis 15 ans de certificats verts? Pour comprendre et analyser le dossier du photovoltaïque, Soir Première vous propose un résumé de la situation, éclairé par Damien Ernst, professeur dans le secteur de l'énergie à l'ULiège