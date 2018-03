Kazakhgate: Pour David Clarinval, les propos de Dirk Van der Maelen sont uniquement destinés à nuire au MR

Ce mercredi 28 mars, l’adoption, majorité contre opposition, du rapport de la commission d’enquête sur le Kazakhgate a semblé dégonfler ce que l’on a jusqu’ici présenté comme un scandale d’Etat. Au cœur de l’enquête, cette question : le monde politique belge a-t-il oui ou non accéléré, sous pression de l’Elysée, la mise en place de la transaction pénale pour que le milliardaire Patokh Chodiev puisse en profiter ? Alors que le rapport de la commission semble lever les accusations qui pesaient sur le MR, le président de cette même commission d’enquête, le Sp.a Dirk Van der Maelen, n’en démord pas et continue de pointer la responsabilité sur le parti de Didier Reynders. Dans Soir Première, Arnaud Ruyssen a fait réagir David Clarinval, chef de groupe MR à la chambre.

Pour David Clarinval, les accusations provenant de Dirk Van der Maelen sont uniquement destinées à nuire au MR. "Cet acharnement à l’égard de Didier Reynders et du MR de manière générale relève de la psychiatrie", dit-il. Et il ajoute que ses propos relèvent d'une malhonnêteté totale, et qu'il s'agit même de désinformation pure. Car pour lui, les trois éléments amenés par Dirk Van der Maelen sont faux.

La rencontre entre Didier Reynders et Catherine Degoul

Premièrement, Dirk Van der Maelen parle d’une rencontre entre Armand de Decker, Didier Reynders et Catherine Degoul, l’avocate de Patokh Chodiev et Didier Reynders. Mais David Clarinval défend que cette rencontre a eu lieu dans un autre contexte : "Didier Reynders a en effet rencontré Madame Degoul, mais en 2012, c’est-à-dire près d’un an après que la transaction pénale ait eu lieu. Il était ministre des affaires étrangères, et Madame Degoul et lui se sont entretenus à propos de l’affaire Mbemba, donc sur un autre objet".

Un mail compromettant

Deuxièmement, il est question d’un mail dans lequel Didier Reynders était en copie. David Clarinval rectfie : "Il ne s’agit pas d’un mail, mais un courrier classique, qui aurait été envoyé à l’Elysée avec la mention copie à Didier Reynders. Mais ce courrier n’a jamais été retrouvé nulle part, ni dans l’administration ni au sein des collaborateurs du ministre. D’ailleurs, d’après la déclaration de celui a reçu le courrier à l’Elysée, il n’aurait sans doute jamais été envoyé".

Le rôle de Didier Reynders dans l’accélération de la transaction pénale

Troisièmement, le président de la commission dénonce que Didier Reynders, à l’époque Vice-Premier ministre et ministre des finances, a joué un rôle dans le fait qu’on avait groupé cette évolution vers la transaction pénale avec la levée du secret bancaire. Il déduit qu’il a joué un rôle dans l’accélération de cette transaction pénale, qui a bénéficié à Patokh Chodiev. Pour David Clarinval, l’affaire du kazakhgate n’a rien à voir là-dedans : "Le couplage entre la transaction pénale et le secret bancaire a été clairement établi. Mais ce sont des débats qui ont lieu au sein du gouvernement entre cinq partis. Il y a eu un deal assez honorable, comme il y en a tous les jours au sein du gouvernement. Ensuite l’accord a pu avoir lieu avec la levée du secret bancaire, et la transaction pénale. Mais nulle part n’apparaissent les kazaques dans cette négociation au sein du gouvernement".

On peut se demander, si tous ces éléments sont factuellement démontés, pourquoi il n’y a pas eu unanimité sur le vote du rapport de la commission.

"Il y a eu unanimité sur le volet 1, explique David Clarinval. Ensuite, sur les constats du volet 2, il n’y a que Georges Gilkinet et Dirk Van der Maelen qui ont voté contre, parce qu’ils avaient tous les deux leur théorie en tête. Il était impossible pour eux de constater l’inverse que ce qu’ils avaient dit avant même de débuter les travaux".