Justice : « On a besoin d’une révolution copernicienne, et avec Koen Geens, on a un boutiquier »

Thierry Marchandise a vécu 45 ans de magistrature. Très longtemps procureur du Roi à Charleroi, il est encore juge de paix aujourd’hui à l’âge de 71 ans. "Je ne suis pas du tout fatigué de ce que je fais", témoigne-t-il. Passionné par sa mission, il n’en pose pas moins un regard très critique sur la façon dont fonctionne le système judiciaire aujourd’hui. Soir Première l’a reçu pour un grand entretien.

Dans le viseur dans l’ancien procureur du Roi, il y a en première position le ministre de la Justice Koen Geens. Quand on lui demande s’il est remonté contre sa politique, il est catégorique :

"Remonté ? Le mot est faible. Je suis excédé par l’attitude du ministre, en ce compris le statut social qu’il veut imposer aux magistrats. J’ai l’impression qu’au ministère de la justice, on a un boutiquier, qui face au pouvoir judiciaire, ne réfléchit qu’en termes de coût. Il n’a de cesse de vérifier qu’on réduise les coûts de la justice".

Une réduction des coûts qui touche notamment l’accès à la justice, comme il le déplore : "On le voit tous les jours dans les justices de paix. Les gens ont de plus en plus difficile à accéder à la justice parce que ça coûte cher. Et ceux qui demande de l’aide juridique, on leur demande de remplir une paperasserie invraisemblable. Il rend les choses plus compliquées pour des gens qui devraient avoir accès à la justice. Or c’est ça le propre de la justice, c’est de pouvoir éventuellement donner raison au faible contre le fort. Or moi, j’ai l’impression que demain, le fort gagnera à tous les coups".

Aujourd’hui, la Belgique consacre moins de 0,5% du PIB à la justice. La moyenne européenne est de 2,2%, il y a un décalage énorme.

Pourquoi pas un nouveau G1000?

Les critiques sont nombreuses dans la bouche de l’ancien procureur du Roi. Mais comment changer le système ? Il prône une révolution copernicienne pour la justice. Mais ça veut dire quoi ?

"Je pense que pour la justice, on doit revoir entièrement le système judiciaire. On continue à poursuivre des voleurs de bicyclette, alors qu’on ne poursuit pas la criminalité financière qui pourrait rapporter à l’état des sommes considérables. Selon Michel Claise, qui connait bien la question, on obtiendrait des milliards ! C’est donc une première chose".

Sur le plan plus général, il veut réfléchir, dans la justice civile, à réserver l’organisation judiciaire à des conflits qui en avalent la peine. "En justice de paix, je vois de nombreux litiges de voisinage, avec des litiges pour la taille d’une haie ou des crottes de chien dans le jardin. Alors, c’est bien que le juge puisse s’occuper de ça, mais est-ce que les gens n’ont pas la possibilité de régler ce genre de problème autrement ?"

Les gens. Il sont en fait à la base de la réflexion de Thierry Marchandise, qui voudrait par exemple organiser un G1000 concernant la justice. Le G1000, c’était l’idée de tirer au sort un panel de citoyens pour réfléchir à des enjeux de sociétés. "Ca a été organisé sur le thème de la démocratie il y a quelques années, pourquoi ne pas le faire maintenant pour la justice ? L’intérêt, c’est de demander à des citoyens à quoi la justice doit s’intéresser. Et à partir de leurs réflexions, on pourrait se dire qu’il y a une autre organisation de la justice possible, et qui, un peu à la manière de Copernic, pourrait changer fortement les choses. Les premiers concernés sont tout de même les citoyens, qui sont des justiciables potentiels. Il serait intéressant de leur demander leur avis".