Jobs, jobs, jobs aujourd'hui, oui mais demain ?

L’économie va-t-elle mieux ? Plusieurs signes sont encourageants : chômage en nette baisse, perspective de 240 000 emplois créés d’ici 2023 selon le bureau du plan… Mais derrière ces chiffres, y a-t-il une véritable amélioration ? Soir Première en débat Christophe Quintard, directeur du service d’étude de la FGTB, et Philippe Donnay, Commissaire au bureau fédéral du plan.

Pour Philippe Donnay, le fait que le taux d’emploi a augmenté est performance positive. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire : "1,4 % de croissance, c’est extrêmement faible au regard des historiques et du niveau de croissance qu’il faudrait pour stabiliser notre modèle social. On s’est un peu habitué depuis la crise de 2008 à une croissance faible… Du coup, quand on arrive à 1,8% on est tout content. Mais début des années 2000 on avait une croissance de 2,5%"

Christophe Quintard, de la FGTB, confirme et ajoute que la Belgique est derrière ses voisins européens : "Auparavant, on était dans le peloton de tête. Et selon nous, c’est la politique d’austérité trop forte du gouvernement qui bride la création d’emploi et l’économie".

Des nouveaux emplois, mais lesquels ?

Le représentant de la FGTB pointe aussi le type d’emplois qui est créé : "Entre le troisième trimestre de 2014 et 2017, on voit 26% des contrats créés sont des contrats intérimaires ou saisonniers. Ce ne sont pas des emplois pérennes".

Des lacunes dans la formation, dès le plus jeune âge

Un problème majeur est dénoncé par les deux intervenants : le manque de formation. Auprès de la main d’œuvre, mais à l’école également. De manière générale, c’est le défi de la digitalisation au sein des corps de métier qui pose question. Il n’y a visiblement pas de vision à long terme en ce sens, et cela inquiète tant Christophe Quintard que Philippe Donnay.

"Peut-être que d’ici quelques années, on n’aura plus besoin de mécaniciens dans les garages, mais d’électromécaniciens, explique Christophe Quintard. Mais si on ne les forme pas, ça va être un bain social. En Belgique, il y a un problème en termes de formation et compétitivité structurelle".

Du côté du bureau du plan, on est persuadé qu’il manque un pilier dans les compétences actuelles développées actuellement dans l’enseignement : "L’avenir, c’est le capital humain, la formation. Pour l’instant, on évalue les compétences de l’enfant sur trois bases : savoir lire, écrire, et compter. Je pense qu’il faudrait y ajouter une quatrième, celle de programmer. Sans vouloir faire de tous les enfants des informaticiens et des programmeurs, il faut savoir que dans tous les métiers il va y avoir l’insertion de l’aspect de programmation, et en tenir compte".

Un message qui n’est pas lancé au hasard, puisqu’on sait qu’actuellement de nombreux acteurs planchent sur le Pacte d’excellence et sur l’évolution de l’enseignement.