Jean Hindriks : "L'évolution des pensions est deux fois plus rapide que l'évolution du PIB"

Les dépenses des pensions ont grimpé de 14,6 milliards depuis 2007… Une augmentation deux fois plus rapide que le produit intérieur brut, et cet écart risque encore de s’accroître dans les années à venir. Comment l’expliquer, et surtout, comment l’encaisser ? Soir Première posé la questions à Jean Hindriks, professeur d’économie à l’UCLouvain, ainsi qu’à Daniel Bacquelaine, le ministre fédéral des pensions (MR).

On entend fréquemment que les dépenses pour les pensions augmentent à cause du vieillissement de la population. Selon Jean Hindriks, c’est effectivement une réalité, mais ce n’est pas la principale cause : "Il y a une hausse de 15% des pensionnés, mais il y a aussi une hausse de la pension moyenne. Et là, c’est une augmentation de plus de 50%. C’est surtout cela qui explique l’augmentation des dépenses totales pour les pensions".

Ces deux facteurs expliquent donc l’évolution des dépenses des pensions, mais pose un problème de financement : "Depuis près de 10 ans, l’évolution des pensions est deux fois plus rapide que l’évolution des contributions à la sécurité sociale, employeurs et employés mis ensemble. Elle est aussi deux fois plus rapide que l’évolution du PIB. Et aujourd’hui, les baby-boomers vont arriver à la pension, donc on sait que cela va se poursuivre. C’est programmé, c’est dans la démographie".

Où trouver le financement ?

La question est donc de savoir où trouver les financements. Daniel Bacquelaine explique alors le raisonnement qu’a suivi le gouvernement : "On n’a pas voulu augmenter les cotisations sociales. On n’a pas voulu diminuer les pensions, comme cela a été fait en France, par exemple.. Chez nous, non. Et d’ailleurs, ça m’énerve quand certains prétendent qu’on fait des économies sur le montant des pensions. Mais non ! Au contraire, les pensions continuent d’augmenter, notamment les pensions minimum, et particulièrement pour les indépendant. Et tant mieux. Mais donc, ce qu’on a choisi de faire, c’est essayer de prolonger l’activité, d’augmenter la durée de carrière. Chaque fois que quelqu’un travaille un an de plus, c’est une économie d’un an de sa pension. Mais ce n’est sur le montant même des pensions qu’on fait des économies".

C’est donc cette troisième solution qui est privilégiée par le ministre, et qui transparait actuellement dans la réforme des pensions.