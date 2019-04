Il y a 43 millions d'années, les baleines avaient des pattes

Pouvez-vous imaginer qu’il y a très longtemps, les baleines avaient des pattes et vivaient sur la terre ferme ? C’est difficile à croire, et pourtant, plusieurs découvertes archéologiques en font la preuve. L’une d’elle a été faite en 2011 par le paléontologue Olivier Lambert, du Musée des sciences naturelles à Bruxelles. Il vient de publier les résultats scientifiques de cette découverte, et en a parlé dans Soir Première.

Arnaud Ruyssen : Le spécimen en question date d’il y a 43 millions d’années… Et à ce moment-là, les baleines avaient des pattes, et pouvaient vivre sur terre… C’est bien ça ?

Olivier Lambert : Oui, c’est ça. L’ancêtre de tous les cétacés actuels (baleines, dauphins, etc) est un petit animal terrestre qui se déplaçait sur la terre ferme. Physiquement, cela ressemblait un peu à une otarie, ou à une loutre de grande taille, puisqu’il y avait une queue. Et petit à petit, ces animaux se sont adaptés à une vie dans un milieu aquatique. Ils ont commencé à modifier leur anatomie pour avoir une nage plus efficace. Mais pendant un temps, ils étaient encore capables de revenir régulièrement sur la terre ferme, que ce soit pour se reposer, pour s’accoupler, ou pour donner naissance aux petits.

Arnaud Ruyssen : Comment retrouve-t-on ce genre de squelette aujourd’hui ?

Olivier Lambert : En fait, cela fait quelques années qu’on travaille dans le bassin de Pisco, sur la côte sud du Pérou, avec des collègues péruviens, français, et italiens. C’est une zone désertique, qui contient les restes de mammifères marins ayant vécu il y a très longtemps. Ces roches se sont déposées au fond de la mer, et c’est progressivement le soulèvement des Andes qui a permis à ces dépôts de se retrouver au-dessus du niveau de la mer, d’être ensuite érodés par le vent. C’est ça qui nous a permis d’accéder à ces fossiles.

Arnaud Ruyssen : Le lieu de découverte, l’Amérique n’est pas anodin pour la recherche scientifique…

Olivier Lambert : Effectivement, il est intéressant car jusqu’ici, les restes de baleines quadrupèdes ont été découverts dans leur région présumée d’origine, à savoir l’Inde et le Pakistan. Puis, on a retrouvé des formes un peu plus jeunes en Afrique du Nord, et des formes encore un peu plus jeunes en Amérique du Nord. Il y avait donc différents scénarios qui se proposaient pour expliquer la colonisation des Amériques par ces baleines : soit via l’atlantique nord, soit via l’atlantique sud. Le fait qu’on ait trouvé, pour la première fois, cette baleine à pattes en Amérique du Sud permet de suggérer que ces animaux auraient plutôt traversé l’atlantique Sud, avant de remonter vers le nord et de coloniser l’Amérique du Nord.

Arnaud Ruyssen : Une route de migration se serait donc dessinée à travers l’atlantique sud… Mais comment le passage d’un continent à l’autre a-t-il pu s’opérer ?

Olivier Lambert : Cette traversée a impliqué des adaptations au niveau locomoteur… Ce sont des animaux qui devaient être capables de rester en mer très longtemps, et d’avoir une nage suffisamment efficace pour atteindre l’autre continent. Mais des adaptations physiologiques aussi ont été indispensables, avec par exemple la capacité de pouvoir se reposer en pleine mer, et de rester plusieurs jours, voire plusieurs semaines, sans poser la patte sur la terre ferme.

Arnaud Ruyssen : Aujourd’hui, si l’on veut admirer ce squelette, on doit aller où ?

Olivier Lambert : Le squelette original se trouve au Pérou, à Lima, car le pays dispose d’une législation sévère concernant les fossiles et les restes culturels et archéologique. Mais nous avons ici à Bruxelles un beau moulage d’une très belle baleine amphibie qui vient du Pakistan.