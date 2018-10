Grogne des policiers: "Il suffirait d'une phrase pour stopper le conflit social"

Manu Vervier est l’initiateur de la page Facebook qui rassemble les revendications des policiers. Elle compte plus de 20 000 membres, et reflète la colère des agents. En effet, depuis plusieurs jours, 1500 d’entre eux ont décidé de se porter malades, certificats médicaux à l’appui. La cause de leur colère ? Un ras-le-bol concernant leurs conditions de travail, un manque de personne, ou encore un statut barémique dépassé. Et selon, les syndicats ne sont pas assez sensibles à ces revendications. Soir Première a invité Manu Vervier, ainsi qu’un responsable syndical.

Pour Manu Vervier, le problème est que la profession n'est pas soutenue par les syndicats: "Moi, ça fait 18 ans que je suis à la police judiciaire de Liège, et il n’y a jamais qu’un syndicat qui a su faire des réunions. Les autres, je ne les ai jamais vus. Il y a une mauvaise communication avec eux, et on a l’impression qu’ils décident à notre place, qu’ils signent des accords avec le ministre sans même nous demander".

Raoul Moulin est lui secrétaire permanent de la CSC police, l’un des syndicats de police, et regrette cette impression: "Je trouve dommage qu’il n’ait pas regardé sur nos pages Facebook, Youtube et autres. Toute notre communication y est mise. Nous avons évidemment des délégués locaux qui rencontrent nos affiliés. Nous organisons des assemblées générales. Donc je suis étonné quand on me dit qu’on n’a pas d’information. Maintenant, j’entends bien les revendications, car elles sont les mêmes que les nôtres ! Et encore une fois, le syndicat n’est pas l’ennemi !".

"On ne cautionne pas les certificats de complaisance"

A la question de savoir s'il cautionne le remise en masse de certificats médicaux, Raoul Moulin se fait prudent: "Il est clair que nous comprenons la frustration, mais nous ne cautionnons pas la remise de certificats de complaisance. Mais par contre, il faut se faire soigner si cela est nécessaire. Et puis, on voit qu'aujourd'hui, le groupe d policiers sur Facebook est important, et c’est un signal très fort pour le gouvernement ".

"Un gouvernement sourd et aveugle"

Mais le gouvernement va-t-il vraiment être sensible à la grogne ? Pas si sûr selon Raoul Moulin : "Manifestement, il est sourd à nos demandes, et aveugle concernant le signal donné par ce groupe de policiers. La situation ne fait que s’empirer, alors qu’il suffirait d’une seule phrase pour que le conflit social s’arrête. Et cette phrase, c’est de ne plus toucher au statut des policiers".