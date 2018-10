Françoise Schepmans (MR): "Je prends acte de cette défaite"

On ne l’a pas beaucoup entendue depuis les résultats du scrutin électoral… Françoise Schepmans, bourgmestre sortante de Molenbeek, s’apprête à rendre son écharpe mayorale. Son parti, comme ailleurs dans Bruxelles, a été sanctionné. Arnaud Ruyssen l’a invitée à s’exprimer dans Soir Première.

Arnaud Ruyssen : Celle qui a gagné les élections à Molenbeek, c’est la socialiste Catherine Moureaux. Elle entend négocier prioritairement avec le PTB, qui a fait un bon score, ou avec Ecolo. Est-ce un scénario que vous aviez envisagé ?

Françoise Schepmans : Ce score me déçoit évidemment, car nous avons énormément travaillé pendant six ans. Remettre de l’ordre dans cette commune, c’était un véritable engagement, et une nécessité pour remettre Molenbeek sur les rails. Mais ça n’a pas été compris par tous les molenbeekois.

A.R. : Il est vrai que certains n’ont pas nié l’énergie que vous avez mise dans cette commune. Mais alors, comment expliquez-vous les résultats.

Françoise Schepmans : Je pense que le travail a été apprécié par beaucoup de personnes, mais pendant la campagne, il y a eu véritablement des discours populistes. Les adversaires politiques ont été devant l’électeur en lui disant : " Vous savez, vous aurez un logement, vous aurez un emploi… ". Et donc, c’est extrêmement compliqué d’expliquer la réalité d’une situation à des personnes qui ont des difficultés sociales ou économiques, et qui sont en attente d’une solution immédiate à leur problème.

A.R. : En parlant des adversaires économiques, vous visez qui ? Le PTB. Le PS ?

Françoise Schepmans : Oui, je parle essentiellement du PTB, qui est véritable parti communiste, qui a une vision collectiviste. Mais certains du PS ont aussi fait valoir la nostalgie par rapport à une certaine époque.

A.R. : L’époque dont vous parlez, c’est celle de votre prédécesseur Philippe Moureaux…Vous visez aujourd’hui sa fille ?

Françoise Schepmans : Non, pas du tout. Catherine Moureaux est la fille de Philippe Moureaux, mais ce n’est pas elle qui a porté ce discours nostalgique. C’étaient plutôt les anciens, qui ont été repris sur la liste PS. D’autre part, on a pu constater un contexte difficile pour l’ensemble des libéraux. Il y a eu un tassement des voix libérales dans toutes les communes bruxelloises. Donc je prends acte de cette défaite, mais je n’ai pas d’amertume, je n’ai pas de hargne par rapport à cette réalité.

A.R. : Catherine Moureaux a déjà envisagé de s’attaquer au Plan Canal, plan que vous avez lancé après les attentats pour remettre de l’ordre et limiter la radicalisation. Supprimer ce plan, vous seriez d’accord avec ça ?

Françoise Schepmans : Absolument pas ! Le plan Canal nous a permis d’obtenir 50 policiers du fédéral. Ils ont pu épauler la police locale dans toutes ses missions. On a fait des contrôles par rapport à la petite criminalité, mais on a aussi misé sur la police de proximité. Donc être contre le plan Canal, c’est une attitude purement idéologique.

A.R. La critique qui a été faite, c’est d’avoir été chercher des policiers au fédéral, et de ne pas favoriser une police locale qui connait mieux la commune…

Françoise Schepmans : C’est une méconnaissance du dossier que de dire ça, car évidemment nous souhaitons engager des policiers de proximité. Nous avons les moyens de le faire, mais nous ne les trouvons pas. Moi je voudrais que la Région prenne ses responsabilités pour former des bruxellois qui réussissent les examens d’entrée pour entrer dans la police. Pour l’instant, nous ne parvenons pas à recruter des policiers locaux, et c’est pour ça qu’on a fait appel au fédéral.

A.R. : Une dernière question. Si le PS vous invite à négocier, vous faites quoi ?

Françoise Schepmans : Je prends acte que Catherine Moureaux veut négocier avec la PTB, qui n’est pas la gauche de la gauche, c’est l’extrême gauche. Ils sont communistes, et sont pour un projet collectiviste pour Molenbeek. Aujourd’hui, c’est elle qui a la main, et je comprends qu’elle négocie, et qu’elle prenne le temps pour le faire. En ce qui concerne les libéraux, si des contacts sont pris, nous serons prêts à négocier et à discuter avec le PS, comme ça se fait dans d’autres communes, mais cela voudrait dire prendre des responsabilités au sein de la majorité, et non faire de la figuration.