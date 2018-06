François de Smet (Myria) répond à Théo Francken : « Les droits fondamentaux, ça ne se contourne pas, ça se respecte »

Les propos de Théo Francken concernant le refoulement des bateaux de migrants fait réagir. Il a plaidé pour que cette pratique soit à nouveau autorisée, alors qu’elle est pour l’instant interdite par la Cour européenne des droits de l’Homme. Pour lui, il faut contourner cette interdiction. Soir Première a fait réagir François de Smet, directeur de MYRIA, le Centre fédéral Migration, sur cette idée.

L’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme interdit la torture et les traitements inhumains et dégradants. C’est sur base de celui-ci que la Cour a interdit les refoulements en Méditerranée. Et si Francken cherche ouvertement le moyen de le contourner, François de Smet est d’un tout autre avis :

"Je pense que les droits fondamentaux, et particulièrement la Convention européenne des droits de l’Homme, ça ne contourne pas, ça se respecte. Et tout le débat est là… Est-ce qu’on considère que les droits de l’Homme, c’est une variable d’ajustements et qu’on peut ajouter des petits éléments au gré des politiques ? Ou est-ce que c’est le cadre fondamental de ce qui nous lie ? C’est cette tension-là qui est présente, chez nous et dans d’autres pays de l’Union, et qui explique en partie l’échec d’aujourd’hui".

Pour lui, ce sont bien les droits fondamentaux qui doivent rester le cadre, et les politiques doivent rester dans ce cadre. Il se dit bien conscient que la question migratoire est l’un des dossiers les plus ardus à l’heure actuelle, mais cela ne l’empêche de défendre les droits fondamentaux : " Ils font partie du patrimoine européen, ils font partie de nos valeurs. Dès le moment où on essaye de régler le problème politique en les tordant à ce point, nous ne sommes pas fidèles à nos propres valeurs".

"Tordre" les droits fondamentaux

François de Smet explique que la Belgique et l’Union européenne ont en commun de danser un petit peu sur la ligne : "On ne peut pas dire que notre pays enfreigne les droits de l’Homme tous les jours, ce serait faux. Il faut rester nuancé. Mais on voit que dans une série de dossiers, on reste tenté d’aller dans la direction de l’efficacité à tout prix, et pas dans le respect absolu des droits fondamentaux. En tout cas, c’est comme si cette limite des droits était de plus en plus évanescente".

"Le compromis pour une réforme de Dublin est relativement équilibré"

Ce mardi, les différents responsables de l’immigration des pays de l’Union européenne se réunissait pour négocier sur la réforme du règlement de Dublin III. Mais au sortir de cette réunion, force est de constater que le blocage est là. Impossible de trouver un nouvel accord. Et pourtant, selon François de Smet, les propositions avancées étaient réalistes : "Le compromis qui était sur la table relativement équilibré. Il s’agit de garder les principes fondamentaux de Dublin III, à savoir que c’est le premier pays d’arrivée qui s’occupe du demandeur d’asile. Mais on y ajouterait un mécanisme de solidarité dans le cas où les pays sont débordés. Mais on voit qu’une série de pays, notamment de l’est, refusent d’accueillir le moindre demandeur d’asile supplémentaire".

Sortir de ce blocage et gérer ensemble la question migratoire… C’est bien l’un des enjeux essentiels auquel est confronté l’Union européenne. Pour conclure son analyse, le directeur de Myria affirme : "La question migratoire va montrer de quoi l’Europe est réellement faite. Au fond, quelles sont nos perspectives ? Personnellement, je ne crois ni aux frontières complètement ouvertes, ni aux frontières complètement fermées. Il faut qu’on trouve un compromis juste, avec sans doute davantage de voies légales migratoires sécurisées, qui permettront de manière plus légitime de lutter contre l’immigration illégale. C’est ça qui permettre de briser le marché des passeurs. Il y a un équilibre à trouver, et je crois que c’est possible, mais pour l’instant on en est loin".

