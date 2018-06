Fortes températures ce week-end: c'est quoi le "plan d'avertissement"?

Vous l’avez remarqué, depuis quelques jours les températures montent. L'IRM a même annoncé une vague de chaleur à partir de vendredi. Du coup, Celine, la cellule interrégionale de l'environnement a déclenché la phase d'avertissement de son plan d'action contre les grosses chaleurs. Soir Première a rencontré Philippe Maetz, le coordinateur scientifique de cette cellule.

Comme l’explique Philippe Maetz, ce plan spécial a été mis en place après la canicule de 2003 : "Nous sommes pour l’instant dans la phase d’avertissement de ce plan de fortes chaleurs et de pic d’ozone. C’est une situation que l’on rencontre uniquement l’été. Une ou deux fois, c’est variable. Les critères ont été modifié récemment, et maintenant on rencontre cette situation tous les deux ans".

Quelle utilité ?

Quel est l’impact de l’activation de la phase d’avertissement de ce plan ? "En fait, vu ces températures élevées, l’avertissement est envoyé et diffusé aux administrations en charge des aspects santé et sanitaires dans les différentes régions. Ainsi, elles peuvent diffuser des conseils et mettre en place les actions de prévention vis-à-vis des publics sensibles, comme les enfants et les personnes âgées".

Y a-t-il un niveau supérieur ?

Si la chaleur monte encore plus, entre-on dans une autre phase de ce plan ? "Il y a un niveau d’alerte, dans lequel sont combinées à la fois de critères de températures et des critères de concentration et de seuil d’ozone. Mais ce niveau d’alerte n’a jamais été activé depuis la mise en place du plan".