Faut-il supprimer les barèmes liés à l'ancienneté pour les salaires ?

70% des employeurs (du secteur marchand) veulent la suppression des barèmes liés à l’ancienneté. C’est ce qui ressort du sondage réalisé par le secrétariat social Acerta, qui a posé la question à toute une série d’employeurs. Alors faut-il remettre le débat sur la table ? Soir Première a posé la question à Nabil Scheikh Hassan, économiste au sein du service d'études de la CNE, et à Marc Lambotte, CEO d'Agoria.

Pour Marc Lambotte il faut clairement revoir le système: "Il faut arrêter ce lien à l’âge. Imaginez que vous déposez votre voiture pour un entretien au garage. Et quand vous revenez, le garagiste vous présente une facture en fonction de l’âge du technicien qui s’est occupé de votre voiture. Vous ne seriez pas d’accord. L’important, c’est le travail effectué, et pas son âge". Il veut donc sortir de cette logique, et se baser sur les compétences des employés: "Ce sont les compétences de quelqu’un qui définissent combien ça vaut sur le marché. Enfin, ce sont entre autres les compétences. Parce qu’on peut avoir quelqu’un qui est très compétent pour faire quelque chose, mais il faut aussi prendre en compte l’offre et la demande. S’il y a beaucoup de gens qui offrent la même chose, leur salaire va diminuer. Et pour des missions plus pointues, le salaire augmente. D’où la différence de salaire entre un mécanicien et un chirurgien".

"Les barèmes protègent des décisions arbitraires des employeurs"

Du côté syndical, on n'est pas du tout du même avis. Pour Nabil Scheikh Hassan, qui représente la centrale des employés au sein de la CSC, le système de barème lié à l’ancienneté est une protection pour l’ensemble des travailleurs d’une entreprise : "Ces grilles barémiques protègent contre l’arbitraire d’un employeur, qui pourrait décider, selon tel ou tel critère, de ne pas payer plus un employé d’année en année".

Etre payé plus progressivement au fil de sa carrière, c’est bien le principe des grilles barémiques. Et Nabil Scheikh Hassan, rappelle que les employeurs ont leur mot à dire au moment de l'élaboration de celles-ci : "On fantasme un petit peu des barèmes qui durent pendant 40 ou 50 ans d’une carrière. Mais il faut se rappeler que les grilles barémiques sont négociées entre les partenaires sociaux, donc entre les patrons et les syndicats. La longueur et le taux de progression d’une grille barémique est le fruit d’une négociation".