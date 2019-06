Faut-il rapatrier les belges partis combattre dans les rangs de l'Etat islamique ?

Quel sort réserver aux belges se trouvent encore aujourd'hui en Syrie ? Ils seraient un peu plus d’une centaine, dont une soixantaine de mineurs. Il y a donc des enfants et des adultes, dont certains ont choisi d'aller mener le Djihad dans les rangs de l'état islamique. Alors faut-il les rapatrier ? Et si oui, que faire à leur retour ? Soir Première a reçu deux invités pour en parler : George Dallemagne, député cdH à la Chambre, et Nicolas Cohen, l’avocat de grands-parents de deux enfants orphelins prochainement rapatriés en Belgique.

Cette semaine, l’annonce du rapatriement de six enfants belges orphelins de Syrie vers la Belgique a remis sur la table la question du sort réservés aux belges partis faire le djihad en Syrie. Les parents de ces six orphelins sont présumés mort, et avaient rejoint l’Etat Islamique. Pour l’avocat de grands-parents de deux de ces enfants, les rapatrier est un devoir de l’Etat belge : "Ces enfants belges n’ont rien à voir avec le conflit. Alors je suis étonné qu’on parle de ce rapatriement comme s’il avait un caractère extraordinaire, mais ça devrait être naturel. Des enfants sont en détresse. On sait où ils sont. On peut les ramener, donc on les ramène".

L’avocat déplore le fait que les démarches soient si lentes. George Dallemagne admet qu’au niveau administratif, un travail plus rapide aurait pu être fait : "Il me semble qu’à la fois l’Etat belge, et à la fois au niveau européen, on aurait pu prendre une série d’initiatives pour faire avancer les choses plus rapidement. J’ai l’impression qu’on a mis la tête dans le sable, parce que cette question n’est pas populaire, il faut le dire".

Et les personnes majeures ?

Si le rapatriement d’enfants emmenés par leurs parents en Syrie est déjà une question que les politiques semblent vouloir éviter, que dire du sort des adultes majeurs belges partis de plein gré faire le djihad ? Faut-il les rapatrier et les juger ici ? Pour Nicolas Cohen, la réponse est oui : "Il faut les rapatrier, et pour plusieurs raisons. La première, c’est qu’ils sont nationaux. Ils ont donc le droit de résider sur leur territoire. Parce que si on considère qu’ils ne sont plus belges, que fait-on ? On les met tous dans un état qui rassemblera tous les terroristes ? Et on appellera ça l’Etat Islamique ? Donc après l’avoir détruit, on va le recréer ? En fait, on doit choisir, soit être national, ça a un sens. Soit ça n’en a pas. Mais si ça en a, comme aujourd’hui, on doit l’assumer".

La deuxième raison qu’il avance est liée aux règles du DIH, le droit de la guerre : "Les personnes qui ont été arrêtées et à qui on reproche des actes doivent, selon le droit de la guerre, être soit rapatriées dans leur pays, soit être jugées sur place. Or aujourd’hui, les autorités kurdes, qui détiennent pour l’instant ces combattants, disent qu’elles n’ont pas les moyens de faire de travail de justice sur place, et d’organiser les procès. Il faut donc les renvoyer dans leur état. C’est le droit qui veut cela".

George Dallemagne confirme cette volonté des autorités kurdes de ne pas gérer ces procès eux-mêmes : "Quand j’ai été sur place il y a un an, c’est ce que les kurdes m’ont dit. Ils ne veulent pas juger ces personnes. Ils disent qu’ils n’en n’ont pas la possibilité, qu’ils ne connaissent pas leur parcours. Leur négociateur en chef avait dit : Nous ne sommes pas la poubelle djihadiste de l’Europe. Ce sont vos ressortissants, et donc votre responsabilité. Et je dois avouer que c’est un argument que nous utilisons nous, souvent, à l’égard de pays tiers. Quand on veut expulser un étranger, on dit souvent à son pays d’origine qu’il doit reprendre son ressortissant. Donc là, il faut garder une certaine cohérence".

Une piste : un tribunal international ?

Cela s’est fait suite à certains conflits internationaux, comme celui du Sierra Leone, de du Cambodge ou de l’ex-Yougoslavie… Pourrait-on imaginer dans ce cas ci l’instauration d’une tribunal spécial international ? Le député cdH explique que la piste a été explorée, mais qu’elle présente des difficultés : "On a exploré cette piste. Mais on sait d’ores et déjà que les américains s’y opposent. Ils ne comprennent pas pourquoi les différents pays ne veulent pas affronter le problème en rapatriant leurs ressortissants. Et puis, deuxièmement, ça coûte très cher, et les démarches sont très lentes. Enfin, ce genre de tribunal a plutôt vocation à juger des chefs. Or ici, on a surtout affaire à des soldats".