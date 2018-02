Fausses universités: "Si on l'appelle 'university' plutôt que 'université', on peut duper les jeunes"

C’est la FEF, la Fédération des étudiants francophones, qui a demandé des comptes au fédéral. Selon elle, 81 établissements privés belges sont des "fausses universités".

Une enquête du SPF Economie a donc été ouverte sur ces établissements. Ils sont soupçonnés de délivrer de faux diplômes ou d’abuser de l’appellation d’"université" ou de "haute école".

Et selon la FEF, il y aurait un certain laxisme à leur égard. Leur président, Maxime Mori, explique qu’il y a bel et bien un cadre légal, mais il est beaucoup trop faible : "Certains appellations sont protégées, et donc contrôlées, mais il n’y en a que sept : université, haute école, faculté, école supérieur des arts, établissement de l’enseignement supérieur, bachelier ou master. Mais dès qu’on sort de ces appellations, les dérives peuvent commencer. Si on appelle son école 'University' plutôt que 'université', ça marche".

C’est ainsi que certains jeunes, souvent des étrangers, se font duper, et payent cinq années de minerval pour terminer avec un diplôme non reconnu.

"Le double d’université ou de haute école privée a doublé en quelques années"

Du côté de la fédération Wallonie-Bruxelles, on est également conscient du problème. "Le double d’université ou de haute école privée a doublé en quelques années", explique François Desquesnes, député de la Fédération Wallonie-Bruxelles (cdH).

"C’est énorme. Et c’est vrai qu’il y a des gens qui ont des pratiques commerciales et déloyales. C’est un business qui fonctionne, en fait. A chaque fois, on embobine une série de jeunes et de parents, à qui on fait miroiter des lendemains qui chantent. On fait croire à l’obtention d’un diplôme de bachelor ou de master, mais qui en réalité ne correspondent pas à grand-chose".

Alors comment sévir contre ces institutions tout en gardant la liberté d’enseignement, qui fait partie des fondamentaux de notre état ?

Pour François Desquenes, un premier pas a été déjà été fait, mais il n’est pas suffisant : "Il y a eu plusieurs réflexions faites suite à ces interpellations, notamment de la FEF. Et une enquête du SPF est actuellement en cours, c’est donc un premier pas concret du Fédéral. Mais je pense qu’on doit renforcer notre arsenal législatif. Au niveau du cdH, on a par exemple proposé un décret qui prévoit des sanctions financières en cas d’abus".