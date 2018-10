F-35: maître achat ou chat dans un sac?

Le gouvernement Michel a-t-il fait le bon choix en optant pour le F-35 américain ? Dans l’opposition, on n’est clairement pas convaincu, et on parle de dés pipés dès le départ. Alors qu’en penser ? Soir première a invité Luc Gennart, mandataire MR et ancien commandant de la base de Florennes, ainsi que Benoit Hellings, député fédéral Ecolo, à débattre de la question.

Les deux hommes ont des avis bien disctincts. Selon Luc Gennart, c’est de loin le meilleur choix que l’on pouvait faire : "C’est un avion de 5ème génération, qui est donc extrêmement moderne. C’est un avion qui est supérieur par rapport aux autres sur un terrain d’opération. Et on n’achète pas un système d’armes pour donner des chances à son adversaire".

De son côté, le député Ecolo Benoit Hellings évoque d’autres paramètres : "Il s’agit ici d’un argument technique. Mais on ne prend pas en compte la dimension géopolitique et politique de l’achat. On achète un avion aux américains alors que cela fait deux sommets de l’OTAN d’affilée que le président américain Donald Trump crache à la figure des dirigeants européens".