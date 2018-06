Extrême-gauche et extrême-droite: même danger pour la démocratie ?

Le débat est notamment mis sur la table par le député MR Fabian Culot. Selon lui, les élèves sont trop peu sensibilisés aux dangers de l’extrême-gauche, alors qu’une partie du programme d’histoire revient amplement sur les crimes perpétrés par les régimes d’extrême-droite. Comment le PTB réagit-il ? Et peut-on le considérer comme un parti d’extrême-gauche ? Le porte-parole du parti Germain Mugemangango est venu en débattre avec Fabian Culot, dans un face à face animé.

Pour le député Fabian Bellot, il y a une trop grande ambiguïté dans le débat en Belgique francophone par rapport à l’approche qu’il faut avoir sur l’extrême-gauche. C’est en ce sens qu’une résolution a été déposée : "Dans les écoles, il y a de nombreuses actions de sensibilisation à l’extrême-droite, et heureusement, mais il ne faut pas oublier que l’extrême-gauche dans l’histoire a abouti à des régimes sanguinaires, qui ont entravé les droits et les libertés".

Quand on demande au porte-parole du PTB ce qu’il pense de cette idée, il élude la question : "Je pense qu’il faut replacer le débat. Il s’agit ici d’une proposition uniquement électoraliste. On veut diaboliser le PTB pour ne pas qu’il y ait de débat de fond". Ensuite, il explique que le PTB est prêt à ouvrir le débat sur le cours d’histoire : "Ouvrons les questions du communisme. Ouvrons les questions de ce qui s’est passé lors du marxisme. Mais alors, dans un cadre global, et pas dans un cadre subjectif comme celui que représente la résolution de Mr Culot".

Le PTB condamne-t-il, oui ou non, les dérives du stalinisme ?

Selon Fabian Culot, la façon de réagir de Germain Mugemangango est grave, et il pense qu’on n'attaque pas suffisamment le parti sur ce point : "Le PTB ne répond jamais au fond du débat. Il n’y a jamais de condamnation claire et nette de ce que l’extrême-gauche et le communisme ont engendré comme drames dans la société. Il y a toujours de l’enfumage dans la réponse, il y a toujours de la diversion".

La question est alors reposée au porte-parole : le PTB condamne-t-il, oui ou non, les dérives du stalinisme ?

"J’invite Mr Culot à lire nos actes de Congrès, répond Germain Mugemangango. On ne veut absolument pas de copier-coller par rapport à ce que l’histoire a voulu faire au moment du marxisme. On se distancie de tout une série de choses qui ont été faites au nom du communisme et du marxisme. Donc la réponse est évidemment oui, sur la question des dérives et des crimes qui ont été commis. Ce n’est pas ça qu’on veut reproduire".

Par contre, il veut rouvrir le débat sur un communisme du 21ème siècle, pour remettre au centre des questions telles que la répartition des richesses, ou l’importance des multinationales : "Cela peut être fait dans le cadre de nos démocraties".

Pour réécouter l’intégralité de ce débat :