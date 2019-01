Extension du métro bruxellois: stop ou encore? Le débat

Une ligne de métro qui irait de Evere à Forest, en passant par le centre-ville, est en préparation. Un projet porté par l’actuel gouvernement bruxellois, déjà décidé par la majorité précédente, mais qui ne convainc plus les Verts.... Ils jugent le chantier trop cher et trop lent. Pour en débattre, Arnaud Ruyssen a reçu dans Soir Première Alain Maron, député Ecolo à Bruxelles, et Pascal Smet, le ministre bruxellois de la Mobilité et des Travaux Publics.

Le chantier est lancé

L'idée est sur la table du gouvernement bruxellois depuis un moment déjà, mais où en sommes-nous dans la procédure ? Il est tout de même question d'un projet d'envergure. pour intaller ce métro, il faudra, au sud, repartir d'un tracé de tram en partie sous-terrain, et, au nord, il sera question de creuser un nouveau tunnel. Pascal Smet présente cette nouvelle ligne de métro comme une réalité qui a déjà une roue dans le présent. "Le gouvernement bruxellois n'a pas seulement décidé du principe ou du tracé de cette nouvelle ligne de métro. Le nouvel exécutif, pour lequel je suis ministre de la Mobilité, a confirmé ce projet. On a déjà certains permis, on a lancé des études, comparé des alternatives, on a consulté... Maintenant, on est arrivé à la fin de la procédure pour obtenir le permis d'urbanisme pour pouvoir commencer les travaux. Et le viens d'apprendre que la commission de consultation a pris un avis unanime aujourd'hui : le permis devrait être rapidement délivré. À partir de là, on pourra véritablement commencer le chantier.La partie entre Forest et la gare du Nord sera terminée à l'horizon 2024, et la partie entre la gare du Nord et Evere devrait être terminée pour 2030." Un chantier qui demande un budget non négligeable, puisqu'il a déjà coûté près de 30 millions d'euros, sur une enveloppe totale que Pascal Smet évalue à 1,8 milliard. Mais pour un projet durable et qui sera amorti sur 100 ans.

Ecolo tire le frein

Alain Maron tient avant tout à confirmer les positions d'Ecolo : les transports en commun restent bel et bien dans l'ADN des écologistes. "Les Verts défendent un triple enjeu par apport à la mobilité à Bruxelles : les embouteillages, la qualité de l'air et l'enjeu climatique. Des problèmes qui doivent être résolus dans un délai relativement court. Sur ces trois enjeux-là, il faut des avancées significatives et substantielles dans un horizon de 10 ans. On ne peut pas attendre 15 ou 20 ans !" !" Il ne critique donc pas nécessairement un investissement dans le métro, pour autant qu'il se fasse aussi de manière significative dans d’autres modes pour permettre un basculement rapide vers les transports en commun. Ce qui, selon lui, n'est pas envisageable avec le projet du métro de la ligne 3. "Une ligne de métro vers le nord, ça ne va pas résoudre les problèmes de mobilité, il ne faut pas rigoler. Notre crainte, c'est qu'il n'y ait plus de capacité d'investissement pour le reste." Bref, Ecolo tient à mettre en place des solutions alternatives de mobilité de surface, et dans des délais plus courts.

Un plan à plus long-terme

Faut-il pour autant jeter le projet à la poubelle ? Alain Maron précise : "Même si Beliris ne paie que 1 milliard, avec 50 millions par an, ça fait 20 ans... Il y a un problème budgétaire qui me semble non résolu. Mais s'il se résout, et qu'il n'empêche pas le déploiement massif, en surface, de trams et de bus en sites propres, alors nous ne nous opposerons pas au projet." Pascal Smet replace alors les choses dans un contexte à plus long-terme : à l'horizon 2025, il serait question d'un projet de 5,2 milliards d'euros investit dans un vrai plan de mobilité bruxelloise. "Sur cette enveloppe, il y aura 1,8 milliards dans le métro, une autre grosse partie ira dans la création de lignes de tram, un plan bus est aussi en chantier en ce moment." L'extension du métro bruxellois ne serait donc, d'après Pascal Smet, qu'un tiers du gâteau mobilité qui est en train d'être mis en place dans la capitale.