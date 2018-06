Espagne : "La crise catalane a mené l'État à sa limite démocratique" selon Griselda Pastor

Le Premier ministre espagnol, Mariano Rajoy, dont le parti a été touché par un scandale de corruption, a été renversé par le Parlement de Madrid, ce vendredi. Le socialiste Pedro Sanchez a réussi à faire voter une motion de censure contre lui. Il devrait ainsi prendre ses nouvelles fonctions de Premier ministre lundi et, dans la foulée, constituer un nouveau gouvernement.

Griselda Pastor, journaliste espagnole à la radio Cadena Ser, est revenue sur la situation madrilène avec Pierre-Yves Meugens dans Soir Première. Pour elle, cette destitution est un message : "La crise catalane a mené l'État à sa limite démocratique."

Un nouveau socialisme

Pour Griselda Pastor, la motion de censure qui a fait basculer le gouvernement de Mariano Rajoy est symptomatique d'une nouvelle politique qui s'installe en Espagne. "Je crois qu'il y a un grand sens des responsabilités parmi les progressistes en Espagne aujourd'hui, et ça rend les choses très intéressantes. Pour l'Espagne mais aussi du point de vue européen. Imaginez-vous qu'on est à un an des élections européennes et on voit qu'on a des alternatives qui génèrent de l'espoir. En Espagne aujourd'hui, il y a un mouvement de passion. Les gens pensent que la politique peut changer les choses et ça se fait avec un Premier ministre socialiste. C'est inattendu."

L'image de Pedro Sanchez

Celui qui deviendra bientôt Premier ministre représente, selon Griselda Pastor, incarne une nouvelle vague politique en Espagne. "Il représente le renouveau chez les socialistes où il a eu beaucoup de mal à s'intégrer. Il a essayé de dire aux gens que c'était possible d'être au gouvernement avec le soutien de Podemos, par exemple, ou avec le soutien des indépendantistes, parce qu'il était possible de faire des pactes." Un nouveau gouvernement pour de nouvelles perspectives ? Griselda Pastor l'espère. "L'Espagne est plurielle et nous devons faire que l'État reconnaisse à tout moment cette pluralité."