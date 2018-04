"En 10 ans, 350 000 belges ont survécu à leur cancer"

La bataille est encore longue, mais les progrès dans la recherche sur le cancer sont remarquables, c'est l'avis du Dr Anne Boucquiau de la Fondation contre le cancer. Invitée de Soir Première, le docteur explique que la manière d’envisager la maladie est complètement différente à l'heure actuelle: "On parle davantage aujourd'hui du génome des cellules et de leur cartographie génétique, plutôt que de leur localisation".

Est-on en train de gagner la lutte contre le cancer? Il y a encore beaucoup de progrès à faire selon Anne Boucquiau, mais la mortalité liée au cancer est en diminution: "Pour le moment, chaque année en Belgique, la mortalité régresse de 1% chez les femmes et de 2% chez les hommes". Même si la baisse de la mortalité est lente, elle doit être remarquée: "cela veut dire aussi que de plus en plus de personnes ont survécu à leur cancer. On considère qu’en dix ans, 350 000 belges ont survécu à leur cancer".

Cédric Blanpain, professeur et chercheur en cellules-souches et cancer à l’ULB, partage l’opinion d’Anne Boucquiau: "Est-ce que dans dix ans, on aura vaincu la maladie? Non, mais on aura fait des progrès significatifs pour guérir la plupart des cancers". Le professeur souligne tout de même: "Le développement de nouveaux médicaments est plus lent que notre évolution de la compréhension de la maladie". Cédric Blanpain explique que ce n’est pas tout de comprendre comment cela fonctionne, il faut aussi développer de nouveaux médicaments. Par exemple, les tests cliniques créent un délai important entre la recherche fondamentale et l’application des traitements.

Aller plus vite ?

Pour Anne Boucquiau, il n’y a pas de secrets, il faut aller plus vite et cela passe par un soutien maximal à la recherche: "C’est quand même là que se trouve la clé." Les appareillages sont de plus en plus lourds et cela nécessite des moyens financiers importants. Le docteur souligne qu’il faut en avoir conscience: "Le soutien à la recherche est absolument fondamental, mais il y a un temps qui est incompressible et il faut accepter que ce n’est pas demain qu'on aura vaincu le cancer à 100%".