Deux pilotes français achètent un avion pour sauver les migrants en mer Méditerranée

C’est avec un naturel saisissant que Benoit Micolon nous explique l’origine d’un projet fou. Avec son ami José, pilote comme lui, ils ont décidé d’acheter un avion pour repérer les embarcations de migrants en détresse en mer Méditerranée.

L’idée, simple et efficace, à laquelle ils sont arrivés s’est très vite concrétisée: "C’est José, que j’ai connu quand je faisais mes études de pilote, qui a lancé la réflexion. Il avait remarqué que des bateaux étaient présent en mer pour secourir les migrants, mais que les moyens de repérages depuis les bateaux étaient assez faibles. Il a alors eu l’idée d’utiliser des moyens aériens pour venir en soutien. Et il m’en a parlé, car j’ai un peu plus d’expérience aéronautique que lui. On a cherché une solution, commencé à penser au type d’avion à utiliser. C’est ainsi que le projet est né".

8h de vol par jour, 20 jours par semaine

Et si les deux amis se sont lancés ce défi, ce n’est pas pour faire les choses à moitié. Ils ont estimé qu’ils pourraient réaliser 8h de vol par jour, 20 jours par mois pour remplir leur mission. Cela équivaut à environ 2000 heures de vol par an. Ce qui, évidemment, a un coût non négligeable. Benoit Micolon parle de 300 000 euros de budget annuel:

"Pour ne pas perdre de temps avec les recherches de financement, on a décidé d’acheter l’avion sur fonds propres. Mais le but est de trouver ensuite des financements pour l’essence, et pour les opérations de tous les jours. Je n’ai aucun doute sur le fait qu’on les trouvera, car quand on en parle aux gens, ils voient bien que cela a du sens".

Quadriller la mer, et relayer l’info

Comme l’explique Benoit Micolon, les vols seront organisés en fonction de certains critères : "On a des informations sur les jours qui sont les plus propices au départ en Libye, par exemple. Cela dépend surtout des conditions météo. Il faut qu’il y ait peu de vent et peu de vagues, sinon le bateau reviendrait après quelques heures".

Si une embarcation en difficulté est repérée, le pilote prend alors contact avec la MRCC, qui est le centre de coordination des recherches en mer. "Il sera notre interlocuteur principal, et c’est lui qui sera responsable de coordonner l’opération de secours en déroutant des bateaux de pêche ou ceux des ONG".

C’est ce vendredi 4 mai que l’avion de repérage s’envolera pour sa première journée de mission. Il s’apprête à quadriller inlassablement la mer Méditerranée.