Des communautés de communes pour remplacer les provinces?

A quoi servent encore les provinces aujourd’hui? Elles posent question, et l’association des provinces wallonnes a elle-même commandé une étude sur différents scénarios, allant du statu quo à leur suppression pure et simple. Pour débattre de la meilleure optique à adopter, Soir Première a reçu le député provincial Paul-Emile Mottard (PS), qui est aussi le président de l’association des provinces, ainsi que le député wallon et député au Parlement de la FWB Stéphane Hazée (Ecolo).

Les écologistes ont depuis longtemps l’envie de réformer les provinces. Comme l’explique Stéphane Hazée, il y a derrière cette position une volonté de simplification pour le citoyen : "Le point de départ, c’est que les institutions ne sont pas là pour elles-mêmes. Et il est nécessaire à nos yeux de simplifier les institutions que les citoyens ne comprennent plus. Les provinces étaient là en 1830 avec les communes et l’Etat fédéral, mais aujourd’hui, nous avons aussi les entités fédérées, l’Europe… Il faut une simplification. Par ailleurs, pour une question d’efficacité, il vaut mieux une suppression des concurrences un peu stériles qui existent parfois entre les institutions".

Sur ce point, Paul-Emile Mottard n’est pas aussi catégorique. S’il ne dit pas que l’association des provinces veut les maintenir à tout prix, il nuance : "Nous existons pour services rendus aux associations et aux citoyens. C’est pour cela qu’une étude a été demandée, pour imaginer ce qu’il se passerait si on supprimait les provinces. Il faut savoir que pour l’instant, les compétences des provinces représentent la moitié du budget consacré aux matières de la FWB (1 milliard d’euros), et 400 millions pour les matières de la région wallonne. Cela vous dire qu’elles se sont investies pour suppléer les carences, notamment en matière d’enseignement ou de culture".

Faisant ce constat, il est conscient que les investissements réalisés dans les différentes provinces varient. Il explique qu’il faut tenir compte de ces "particularismes" de territoire, mais il reste ouvert à la discussion en vue d’une réforme.

Une option : créer des groupes de communes ?

Concernant la mise en œuvre d’une réforme, les deux politiques ont une vision différente. Pour Stéphane Hazée, il faut simplifier ce niveau intermédiaire entre la commune et la région : "Il y a beaucoup de monde, car il y a aussi des intercommunales d’envergure, etc. Mais l’idée que nous avons, c’est de créer des communautés de communes, que d’autres appellent des communes de territoire. Il s’agirait donc d’un niveau qui rationaliserait l’ensemble de ces couches intermédiaires entre la commune et la région".

Personnellement, Paul-Emile Mottard pense que la solution viendra d’un autre côté, et que la réforme aboutira quand la Fédération Wallonie-Bruxelles sera remise en question : "Quand on dira qu’il faut supprimer la FWB, nous pourrons ouvrir la discussion de la régionalisation de l’enseignement été de la culture".