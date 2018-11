De quoi ces gilets jaunes sont-ils le nom?

Mouvement réactionnaire, égoïste, d'extrême droite pour certains, révolte sociale pour d'autres. On parle sans cesse des gilets jaunes ces derniers jours, mais la façon de qualifier ce mouvement reste très compliquée. Alors qui sont-ils, et pourquoi expriment-ils leur colère comme cela maintenant ? Soir Première a invité Christine Mahy, secrétaire générale du Réseau wallon de lutte contre la pauvreté, et Renaud Maes, rédacteur en chef de la Revue Nouvelle et professeur de sociologie à l’ULB.

Le sociologue Renaud Maes a essayé ces derniers jours de rassembler une série d’informations pour tenter de dresser un portrait général de ceux qui ont revêtu les gilets jaunes. Mais il explique que cela n’est pas aussi facile : "Etant sociologue, j’aurais bien aimé avoir des catégories sociales bien claires. Mais à l’analyse de nos données, on n’a pas de vue claire. On a plutôt des gens issus de la classe moyenne ou des milieux populaires, mais on a aussi dans certains endroits des cadres d’entreprise. On n’a pas de profil sociologique type".

Par contre, il constate des disparités locales qui sont très frappantes. Ainsi, il explique qu’en France, à quelques kilomètres d’écarts, des rassemblements de gilets jaunes étaient tantôt de mouvance extrême-droite, tantôt de mouvance extrême gauche, ou encore regroupaient un ensemble de commerçant d’une même ville sans porter de couleur politique. Les revendications et les démarches sont donc à chaque fois différentes, mais il y a selon lui un trait commun : "Il y a à chaque fois le rejet de la politique incarnée par le par le président Macron, avec un rejet de Macron comme personnage clé. Et puis on retrouve aussi à chaque fois l’insistance sur le coût de la vie. Et ça on l’a vu aussi en Belgique".

"Il y a un mécontentement qui va croissant"

On a pu lire de la raillerie et de la condescendance vis-à-vis de ce mouvement des gilets jaunes. Certains n’hésitent pas à dénigrer ces personnes qui ne pensent qu’à leur plein d’essence au lieu de penser à la planète. Un positionnement que Christine Mahy n’accepte pas : "Je n’apprécie pas cette raillerie des gens qui prétendent que ce truc du mazout, ce n’est pas si grave. On ne se rend pas compte, je pense, de la façon dont les gens vivent aujourd’hui en flux tendu. Je pense qu’il y a longtemps que des portions importantes de la population tentent de s’exprimer à travers des organisations et de se faire entendre".

Et selon elle, il y a beaucoup de personnes, des classes plus populaires mais aussi de la classe moyenne, qui pourraient se revendiquer gilets jaunes : "Au Réseau wallon de lutte contre la pauvreté, il y a des gens qui ne portent pas de gilets jaunes, mais qui sont gilets jaunes. Ils sont dans un mécontentement qui va croissant. Quand ils entendent des économistes dirent que le niveau de vie a augmenté, ils voient que dans leur réalité c’est faux"