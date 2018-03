Climat de guerre froide: "Ce n'est pas la Russie qui a commencé !"

"La Russie va réagir", c’est la réaction de l’ambassadeur russe en Belgique, Alexandre Tokovinin, à la décision belge de retirer l’accréditation d’un diplomate russe. Elle emboîte ainsi le pas à plus d'une vingtaine de pays qui ont expulsé plusieurs dizaines de diplomates russes dans le cadre de représailles, après l'empoisonnement en Grande-Bretagne d'un ancien agent double russe. Ce mardi, l’OTAN a également décidé que la mission russe auprès de l'Alliance était réduite de dix personnes.

Invité d’Arnaud Ruyssen dans Soir Première, la voix du Kremlin à Bruxelles, Alexandre Tokovinin affirme: "Nous ne pouvons que regretter cette décision, mais la Russie va bien sûr réagir à cette démarche". Qu’est-ce que ça veut dire ? "Nous serons guidé par le principe de réciprocité" annonce l’ambassadeur russe. Le Kremlin envisagerait donc d’expulser, lui aussi, des diplomates.

Alexandre Tokovinin explique que son pays n’a rien à se reprocher. Il maintient que les russes ne sont pas derrière l’empoisonnement de l’agent double Sergueï Skripall, et de sa fille. Il ajoute aussi: "Ce n’est pas la Russie qui a commencé tout ça. C’est vraiment triste puisque entre temps, des chances de coopérations et de développements communs sont gâchées". L’ambassadeur russe estime que son pays et l’Union européenne sont obligés de s’entendre, de bâtir des relations, à cause de leur proximité géographique: "Ni la Russie, ni l’Union européenne ne partiront vers la lune demain. Nous sommes en train de perdre du temps."

Pourquoi le Kremlin n’a-t-il pas réagi lorsque Theresa May, la Première ministre britannique, lui a demandé des explications, sous menace de sanctions ? Alexandre Tokovinin dénonce: "On ne parle pas le langage de l’ultimatum avec un pays souverain, c’est inacceptable". Selon lui, la Russie était prête à participer à l’enquête, à examiner des échantillons de l’agent chimique qui a été utilisé contre Sergueï Skripal. "On nous a seulement dit: on croit que c’est vous et vous devez fournir les preuves de votre innocence." Il ajoute: "Où est la présomption d’innocence, où sont les usages diplomatiques ?"

Si la Russie n’est pas derrière cet empoisonnement, qui est-ce ? L’ambassadeur russe parle de faits "bizarres": "Ce qui est étrange, c’est que les espions ne meurent que sur le sol britannique. Il y en a beaucoup qui vivent paisiblement aux États-Unis et dans d’autres pays. Comme par magie, il n’arrive quelque chose qu’en Grande Bretagne". Y-a-il un complot, un coup monté ? "Je ne sais pas mais la Russie ne s’engage pas dans des crimes pareils."

Alexandre Tokovinin est partisan de l’apaisement: "Le dialogue, c’est toujours plus sage que de continuer dans la voix de la confrontation. La Russie n’ira pas plus loin que ce qu’a fait l’Europe".