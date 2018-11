"C'est la sécurité sociale qui paye aujourd'hui les 20% de rendement du secteur pharmaceutique"

Vous l’aurez remarqué si vous êtes passés par une pharmacie. En Belgique, plusieurs centaines de médicaments sont en pénurie, alors que d’autres voient leur prix exploser. Comment expliquer ce phénomène ? Les patients et les pouvoirs publics sont-ils soumis au bon vouloir des firmes pharmaceutiques et à leur logique de profit ? Dans Soir Première, on a débattu de la question avec Jean Hermesse, Secrétaire général des Mutualités chrétiennes, et avec Stefaan Fiers, directeur de la communication de Pharma.be.

Les firmes pharmaceutiques font-elles la loi concernant le prix des médicaments ? En tous cas, les prix des médicaments innovants pèsent très lourd sur le budget de la sécurité sociale. Et pour Jean Hermesse, cela pose question : "L’organisation mondiale de la santé a encore pointé dernièrement le rendement très élevé du secteur pharmaceutique, qui atteint aujourd’hui 20%. Un rendement qui évidemment est payé par les systèmes sécurité sociale".

Hépatite C : 43 000 euros pour le traitement d’un seul patient

Jean Hermesse dénonce le fait que les prix fixés ne sont pas transparents, et qu’ils varient d’un pays à l’autre, non pas en fonction de la recherche, mais du prix d’achat du pays : "On va prendre un exemple, celui du traitement de l’hépatite C. En Belgique, on sait que la firme a obtenu 43 000 euros pour un seul patient, alors que le coût de production d’un médicament est de 100 euros . Il y a 75 000 patients en Belgique, et on a ouvert un budget pour 3000 d’entre eux. Cela fait 120 millions d’euros pour la firme pharmaceutique. Mais si on regarde en Suisse, par exemple, on voit que le même médicament est à 30 000 euros. Or si la plus-value était tellement évidente, comment expliquer une telle différence de prix ?"

Stefaan Fiers, de Pharma.be, lui répond : "Quand il y a plus de compétition, c’est vrai que le prix évolue. Ce prix n’est plus celui que Monsieur Hermesse a évoqué". Pour lui, le système de fixation des prix est au contraire très transparent : "En Belgique, on a système où on négocie le prix des médicaments pendant une longue période et avec beaucoup d’acteur, contrairement à d’autres pays comme aux Etats-Unis".