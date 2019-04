Bureau du plan: "Certaines mesures ont été retirées par des partis"

C’est un bulletin qui était attendu. Le Bureau du plan a chiffré, en termes de coût, les propositions des 13 partis représenté à la Chambre. Une façon d'objectiver les promesses des uns et des autres dans la campagne. Ce mécanisme, qui est inscrit dans la loi depuis la précédente législature, est encore en cours d’amélioration, comme l’explique dans Soir Première Philippe Donnay, commissaire du Bureau du Plan.

Soir Première : Vous avez reçu une matière disparate des différents partis, tous n’ont pas soumis le même nombre de propositions à chiffrer… Ce n’est pas dommage ?

Philippe Donnay : Sur ce point-là, le ver était déjà dans le fruit, puisque la loi n’était pas précise. Elle demande aux partis de présenter des priorités dans un certain nombre de domaines, sans que chacun ne doive remettre des mesures dans chaque priorité. Il faut savoir que c’est une initiative parlementaire qui a abouti à un vote sous la précédente législative. Et il a fallu quatre ans pour améliorer le cadre de cette loi. Elle doit encore être améliorée. Un des points importants, c’est le cadre budgétaire dans lequel il faut évoluer. Tout un chacun connait les cadres budgétaires européens, l’imposition d’arriver à un équilibre budgétaire à une certaine date… Mais ici, on n’en tient pas du tout compte.

Soir Première : Il a été dit que certains partis ont retirés certaines propositions, et ne vous les ont pas soumis. Vous le confirmez ? Est-ce parce qu’elles seraient trop défavorables en termes de chiffre ?

Philippe Donnay : Il est vrai qu’un certain nombre de mesures ont été retirées par les partis. Je ne peux pas vous dire pourquoi, ni des partis desquels elles venaient. Par contre, d’autres mesures ont évolué en cours de route, et c’était permis. Par exemple, pour les réformes fiscales, certains ont déposé des mesures sans pouvoir vraiment estimer leur coût. Et puis, en voyant le coût, ont recalibré leur réforme.

Soir Première : D’après les résultats de l’étude, on a l’impression que ce sont surtout les partis de droite qui creuseraient le déficit public. C’est vrai ?

Philippe Donnay : Effectivement, on pourrait tirer cette conclusion-là, car les partis de droite sont plus interventionnistes en termes étatiques. Cela parait peut-être étonnant. Petite remarque concernant le s.pa, le parti socialiste flamand : ses mesures ne creusent pas le déficit, mais la dette, si.

Soir Première : Finalement, ces chiffres permettront, aux journalistes notamment, de dire : "Si vous mettez cette mesure sur la table, cela coûtera autant en termes financiers et en termes d’emploi. Comment comptez-vous compenser cela ?"

Philippe Donnay : Oui, cet exercice ne sera une réussite que si les journalistes s’en emparent pour animer les débats. Cela permettra de remettre les partis politiques en face de leurs propositions, positivement ou négativement. C’est un enjeu démocratique.