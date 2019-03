Brexit: quelles conséquences après un 3e refus des députés britanniques ?

Pour la troisième fois, les députés britanniques ont rejeté l’accord de Brexit conclu entre Theresa May et l’Union européenne. Devant une situation qui se complexifie, Soir Première a tenté d’y voir clair avec Eric Maurice, de la Fondation Schuman.

Soir Première : L’une des premières conséquences de ce refus, c’est que Theresa May ne devrait pas démissionner. Quant au Brexit, aura-t-il lieu sans accord le 12 avril ?

Eric Maurice : Oui. « Le 12 avril est le nouveau 29 mars ». C’était le nouveau slogan à Bruxelles aujourd’hui. Il faut comprendre que par rapport à l’accord qui avait été mis en place la semaine dernière au sommet européen, soit les Britanniques le ratifiaient dans la semaine, donc jusqu’à aujourd’hui, soit ils ne le ratifiaient pas, et alors, la nouvelle date était le 12 avril. Disons, ils ont encore jusqu’au 11-12 avril pour se décider sur la suite. Il y a un sommet européen le 10. D’ici là, Theresa May va peut-être essayer une nouvelle fois de faire passer l’accord, et va peut-être essayer de changer les fameuses lignes rouges. Et puis surtout, les Britanniques vont devoir décider s’ils veulent organiser des élections européennes, ce qui permettrait de demander une extension longue. Et là, peut-être renégocier le Brexit. Mais pour l’instant, il n’y a pas vraiment de volonté pour organiser ces élections.

Soir Première : L’Europe est-elle prête pour un No deal le 12 avril ?

Eric Meurice : La commission a dit aujourd’hui que l’Union européenne était prête, et qu’elle continuait ses préparatifs. Différentes lois ont déjà été prises au niveau des États membres pour s’y préparer. Mais ces lois restent théoriques. On se prépare à quelque chose de totalement inconnu. On ne connaît pas l’ampleur du chaos que cela va engendrer. C’est très difficile à évaluer.

Soir Première : Parlons de la dette que le Royaume-Uni a vis-à-vis de l’Union européenne… S’il y a No deal le 12 avril, on envoie un huissier à Londres pour demander l’argent ?

Eric Meurice : D’abord, on va le demander gentiment ! Et alors, à côté de cet accord qui est spécifique au retrait, il ne faut pas oublier qu’il y a aussi, par exemple, la déclaration politique sur la relation future qui doit être négociée pendant une période de transition. Parce qu’une fois que les Britanniques seront partis, il faudra vivre ensemble quand même. Et cette négociation-là, on peut penser que les Européens ne voudront pas la commencer avant que les Britanniques payent leur dette envers l’Union européenne.