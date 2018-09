Bart de Wever à Anvers : quel bilan tirer après six ans ?

En 2012, Bart de Wever ravissait le mayorat d’Anvers aux socialistes. Son parti, la N-VA, empochait 23 sièges sur 55. Il a ensuite conclu une majorité avec le CD&V et l’Open Vld, et fait de nombreuses promesses. Ont-elles été tenues ? Aujourd’hui, à la veille des élections communales, on tente de tirer le bilan de son mandat avec le politologue Dave Sinardet et le journaliste Karl Van den Broeck, rédacteur en chef du site d’informations Apache.be.

L’arrivée de Bart De Wever a-t-il marqué un tournant politique de la ville d’Anvers ? Selon le politologue Dave Sinardet, "le changement n’est pas radical dans les faits". Néanmoins, il pointe trois domaines dans lesquels il observe des revirements politiques.

L’un des plus grands changements est selon lui la politique de mobilité : "Alors que la précédente législature voulait réduire la place de la voiture dans la ville, comme cela a été le cas à Gand, la N-VA a fait marche arrière, et défend ceux qui veulent encore utiliser la voiture dans la ville".

Sur le plan de la sécurité, il voit aussi un changement, avec plus de moyens investis dans l’équipement policier. "Par contre, l’opposition critique que la police n’est plus vraiment une police de proximité", dit-il.

Enfin, et c’est un thème qui revient en force dans l’actuelle campagne électorale, Bart De Wever avait promis de mener la guerre contre la drogue. "On ne peut pas vraiment dire que sur ce plan, c’est un grand succès, estime Dave Sinardet, mais il veut en faire une priorité. Il donne l’image que lui, au moins, a essayé de mener cette guerre".

La question identitaire : la communauté maghrébine

Globalement Karl Van den Broek rejoint le politologue. Mais il ajoute un élément selon lui important important : celui de la question identitaire. "Pour M. De Wever, toutes ces questions de proximité de la police, ou de lutte contre la drogue, sont toujours associées à la présence d’une communauté maghrébine à Anvers, et surtout dans le district Borgerhout. Dans ce district, c’est une majorité de gauche. (…) Et il y a beaucoup de Marocains. Donc on voit l’amalgame très facile qui peut être fait, que ce serait la faute de la gauche qui ne fait contre la mafia des drogues".