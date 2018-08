"Arrêter de changer l'heure sera bénéfique pour notre horloge biologique"

Ne plus changer l’heure deux fois par an, c’est l’idée de la Commission européenne. Et pour le somnologue Albert Lachman, c’est une excellente idée. Découvrez pourquoi.

En tant que spécialiste du sommeil à la Clinique de l’Europe, Albert Lachman pense qu’un retour à un système sans changement d’heure serait bénéfique pour le corps humain : "Il est contre nature de changer ses rythmes de veille et de sommeil deux fois par an. Sur le plan de l’organisme, cela demande à chaque fois une adaptation, qui est plus ou moins facile selon les personnes. Pour les enfants ou les personnes âgées, c’est particulièrement difficile de s’adapter. Donc oui, pour moi, c’est une bonne idée d’abolir le changement d’heure".

Comme il l’explique, l’être vivant a une horloge biologique, qui a un rythme propre et qui est réglée et ajustée par l’exposition à la lumière du jour. "Du coup, à chaque fois qu’on impose un changement à cette horloge, l’organisme a besoin d’un certain temps d’adaptation. Ce n’est pas comme de l’électricité, où il suffit d’appuyer sur un bouton. Il faut environ un jour par heure de décalage pour s’adapter", précise-t-il.

Particulièrement pénible dans certains métiers

On n’y penserait peut-être pas de prime abord, mais dans certains métiers, le changement d’heure est particulièrement dérangeant. Albert Lachman donne ainsi l’exemple des fermiers : "C’est aussi très compliqué pour eux, car ils doivent traire leurs vaches à heure fixe. Lorsqu’on change l’heure, c’est difficile d’expliquer aux vaches pourquoi l’heure de traite a changé".

Par ailleurs, il énonce d’autres conséquences négatives : "Cela peut provoquer un certain nombre d’accident de circulation, puisque les gens, lorsqu’ils se lèvent dans l’obscurité, vont être moins visible dans la rue, et donc le risque d’accident augmente. On voit donc que sur le plan de l’organisation de la société dans l’ensemble, ce changement n’était pas un bon point".

Il conclut en précisant que même sur le plan économique, le jeu n’en vaut plus la chandelle : "On consomme maintenant de l’électricité et de l’énergie tout le temps, ce qui n’était pas le cas dans les années 70. Et donc le gain économique est dérisoire. Du coup, autant préserver la santé des gens".