Actions syndicales: sensibilisent-elles encore l'opinion publique ?

A l’heure où le mouvement des gilets jaunes continue, comment faut-il penser et évaluer l’action des syndicats ? L’émergence des gilets jaunes est-elle une conséquence de leur manque d’efficacité ? Ou, au contraire, est-elle une opportunité d’unir des forces ? Dans Soir Première, deux invités se sont exprimés sur ces questions : Jean Faniel, directeur du CRISP, ainsi que Gaëlle Demey, membre de la CSC.

Le contexte social est décidément très perturbé chez nous en ce moment. La réforme des pensions, le pouvoir d’achat… Les syndicats tentent de mobiliser leurs troupes, tandis qu’en parallèle le mouvement des gilets jaunes mène des actions beaucoup moins "organisées". Comme le rappelle Jean Faniel, les deux ont des points communs : "Dans un cas comme dans l’autre, il y a l’aspect d’appuyer là où ça fait mal. Et ce qui est frappant avec les gilets jaunes, c’est que leurs revendications, si elles ne sont pas syndicales à la base, peuvent rejoindre en partie des revendications syndicales. Elles ramènent aux conditions d’existence et au pouvoir d’achat".

Cependant, malgré ces points communs, il note que l’action des syndicats perd du terrain : "Sous cette législature, le bilan est assez mauvais pour les syndicats. Pour beaucoup de choses, ils perdent du terrain. Ils sont parvenus à sauver la mise sur certains aspects, mais je crois que sinon le bilan est assez décevant. Pas tellement en tant qu’organisation, mais pour les revendications qu’ils portent".

Gaëlle Demey nuance ces propos : "On a eu beaucoup de mobilisation ces derniers temps, et surtout depuis le gouvernement Michel. Mais ce qu’on oublie souvent, c’est qu’on fait aussi tout un travail dans les entreprises. C’est un travail quotidien".

Finalement, estime Jean Faniel, les syndicats s’en sortent pas trop mal suite au mouvement des gilets jaunes : "D’un côté, ils sont mal pris parce que ça remet en question leur efficacité, mais d’un autre côté, ils peuvent maintenant dire au monde politique qu’ils avaient prévenu, et qu’à force de ne pas entendre leurs revendications, on en arrive à des mouvements qu’ils ne maîtrisent plus"

Grèves et actions : un réel impact sur l’opinion public ?

Gaëlle Demey tient avant tout à le rappeler. Les grèves et les actions visibles ne sont jamais décidés sur un coup de tête : "La grève, c’est la dernière arme qu’on peut utiliser. Les actions sont des outils syndicaux, et on essaye de les utiliser à bon escient. Lorsqu’une grève éclate, il faut savoir que c’est l’aboutissement négatif de tout un processus de concertation sociale. Les travailleurs, leur seul pouvoir, c’est leur force de travail. Donc parfois c’est la seule façon de se faire entendre par leurs supérieurs".

Une autre question qui a toute son importance, c’est l’image et l’impact que revoient les mouvements de protestation à l’opinion public. Le message est-il porté, et surtout, compris ? "Il y a de moins en moins l’information elle-même, constate Jean Faniel. Depuis les années 80 déjà, on voit que souvent, à propos des informations sur les mouvements sociaux, on a ce qu’on appelle de l’info radioguidage. C’est-à-dire qu’on explique qu’il va y avoir des perturbations, et on détaille les impacts sur telle ou telle structure : les trains, les commerces, etc. Mais du coup, on n’a pas toujours l’explication de ce qui fonde le conflit social qui est à la source du mouvement de grève. Et là, c’est clair que les médias ont un rôle à jouer. C’est une question de cadrage, et de façon dont on va présenter les choses et les expliquer".