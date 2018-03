A quoi ressemblera concrètement le RER en 2031 ?

Le chantier du RER a repris, et un nouvel objectif est annoncé : en 2031, il sera complètement opérationnel. L’occasion pour Soir Première d’en parler avec Philippe Matthis, président du TEC Brabant wallon.

Si on devait décrire le RER, tel qu'il a été pensé, ce ne sera pas tout à fait la même chose que ce qu'on connaît à Paris ?

"Non, en fait ce sera, pour le navetteur qui le prendra, la possibilité d'avoir un train tous les quarts d'heure, en heures de pointe, à l'aller et au retour, mais surtout avec la certitude qu'il n'y a aucun retard. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des voies supplémentaires qui seront construites. Et donc, ajoutons à cela une 'billettique' unique, parce que souvent on doit prendre d'autres transports en commun avant ou après, et vous avez une offre RER qui tient la route".

L'idée c'est vraiment d'avoir un réseau structurant, donc, assuré par le train, sur ces lignes qui convergent depuis la périphérie vers Bruxelles ?

"Effectivement, et ça, sur un cercle autour de Bruxelles de 30 kilomètres. Et donc ça nécessite la collaboration de De Lijn, de la STIB et du TEC, évidemment, pour qu’on amène les navetteurs depuis la gare jusqu’au lieu de travail. Et donc, cette logique doit aussi se faire dans le cadre de mesures d'accompagnement, qui font que le client se sente à l’aise dès qu'il arrive dans la gare. C'est pour ça qu'il faut faire cinq nouvelles gares, et que donc il se dise : 'moi, je suis toujours à l’aise, je prends le train parce que c'est l'option la plus rapide et la plus sûre pour moi'".

Est-ce qu’aujourd’hui le travail, la collaboration, avec les sociétés régionales de transport, et vous le connaissez, vous, du côté du TEC Brabant wallon, est-ce que cela, ça avance bien ?

"Cela avance, mais on n’a toujours pas une billettique unique, c'est-à-dire, pendre un seul titre de transport pour prendre plusieurs modes de transports, ce qui rassure, évidemment, le navetteur, mais on va y arriver, je l'espère…"

Y arriver avant 2031 ? Ou bien ce sera à la toute fin, seulement, qu'on arrivera avec ce billet unique ?

"Non, je pense qu’on devrait y arriver avant la fin des travaux. Malheureusement, il reste encore une presque une dizaine d'années pour les travaux qui auront duré un quart de siècle — la Belgique, pays de surréalisme, championne du monde pour ça —, mais, non, on va sans doute aller plus vite pour la billettique unique et je souhaite que, effectivement, les accessibilités aux droits de gare pour les bus soient améliorées aussi avec le concours de la Région wallonne et du TEC pour ce faire".