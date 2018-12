À la poubelle, la définition des métiers pénibles ?

Quel avenir pour nos pensions ? C'est un des gros dossiers de la législature Michel, qui avait commencé avec le report de l'âge légal de la pension à 67 ans. L’enjeu pour le gouvernement : retarder l'âge réel de départ à la retraite pour pouvoir en assurer le financement. Pour compenser, le gouvernement prévoyait la définition de métiers pénibles qui pourraient justifier un départ anticipé. Seulement à l’heure actuelle, rien n’est encore bouclé, et avec le gouvernement démissionnaire, on peut se demander si le projet aboutira réellement. Pour en débattre, Daniel Bacquelaine (MR), le ministre fédéral des pensions, était opposé à Frédéric Daerden (PS) dans Soir Première.

D’emblée, le ministre des pensions admet que la situation politique est compliquée, et il appelle à la responsabilité de chacun. Mais il pense qu’il est encore possible de continuer à travailler : "La réforme est déjà fortement avancée, on a relevé les conditions d’âge et de carrière pour partir en pensions. On a relevé les pensions minimums, et on a harmonisé les régimes en matière d’années études et de prise en compte des années d’études pour le calcul de la pension".

Par contre, le dossier sur la pénibilité n’a pas encore abouti. Pourquoi ? " D’abord, il faut bien distinguer le secteur public et le secteur privé. Dans le secteur public, il y a eu un accord de deux syndicats sur trois. Mais pour le secteur privé, il y a l’instauration de nouveaux droits, et la concertation sociale n’a pas encore abouti, mais j’y crois encore. Je n’ai pas fixé de deadline ni de délai ".

"Le ministre a mis la charrue avant les bœufs"

"Le ministre a en effet réformé les pensions, mais il a mis la charrue avant les bœufs. Il a travaillé à l’envers, c’est-à-dire, qu’il a pris des mesures dures en début de législature, comme l’âge de la pension à 67 ans, en promettant des mesures d’assouplissement. Mais maintenant, on arrive en fin de législature, et ces mesures d’assouplissement, elles ne sont pas là".

Terrain d’entente pour pouvoir soutenir des éléments "Le ministre n’a déjà pas su trouver d’accord avec la N-VA et l’Open Vld au niveau du gouvernement pour arriver au Parlement. Pour moi, l’impasse est due à la méthodologie, et pas au caractère démissionnaire du gouvernement. Je suis convaincu que la réforme ne serait pas passée, même sans la chute du gouvernement".