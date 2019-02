18 degrés en février : un lien avec le réchauffement climatique ?

Chacun a pu le remarquer avec satisfaction en cette veille de week-end. La météo est au beau fixe, et les températures sont printanières, pour ne pas dire estivales. Bastien Lombeau, prévisionniste à l’IRM, a confirmé dans Soir Première qu’un nouveau record a été battu.

Jamais il n’avait fait si chaud un 15 février. C’est la première constatation avancée par Bastien Lombeau : "Nous avons relevé 18,1 degrés à Uccle, ce qui est un record journalier pour un 15 février". Mais a-t-il déjà fait aussi chaud si tôt dans l’année ? "Pour trouver une température plus chaude à la même période de l’année, il faut remonter au 20 février 1990, où on retrouve une température de 18,3 degrés", explique-t-il. Dans tous les cas, on est aujourd’hui presque 10 degrés au-dessus de la normale, qui est d’environ 5 degrés en après-midi à cette période de l’année.

Comment expliquer cela ?

Le prévisionniste explique que des circonstances favorables ont permis la situation actuelle : "Il a fallu qu’un anticyclone se positionne sur l’Europe centrale, et projette sur notre pays une masse d’air chaude et sèche en provenance du nord de l’Afrique. De plus, il n’y a pas eu de nuages dans le ciel, et il y avait également très peu de vent. Tous ces facteurs combinés ont permis au thermomètre de monter jusqu’à ces températures-là".

Ne pas confondre météo et climat

Plusieurs fois ces dernières années, des records de température ont été battus. Mais peut-on lier directement cela à la question du réchauffement climatique ? Pas forcément, explique Bastien Lombeau : "Il ne faut pas mélanger les pommes et les poires. Ici, on parle d’une variabilité météorologique, qui est à mettre en opposition avec une variabilité climatologique. La grande différence entre les deux, c’est l’échelle de temps. La variabilité météorologique concerne des événements qui prennent place sur quelques jours, voire même parfois sur quelques heures. La variabilité climatologique concerne plutôt plusieurs dizaines d’années. Dans le cas de figure actuel, on est bien dans la première catégorie, puisque l’anticyclone prendra place pendant quelques jours seulement".

Au risque d’en décevoir certains, un temps plus hivernal est donc susceptible de faire son retour après ces quelques jours à l’accent estival.