1 an après : le chemin est long pour le pacte énergétique

Il y a tout juste un an, les négociations du pacte énergétique étaient sur les rails. Un dossier qui a animé toute l’année écoulée, et qui risque de voir les accords trouvés remis en cause… Arnaud Ruyssen a retracé les différentes étapes dans Soir Première.

Un pacte énergétique, pourquoi ?

Pour rappel, l’objectif de l’opération est d’établir une vision énergétique commune pour la Belgique. Concrètement, les ministres de l’Energie du fédéral et des trois régions se lancent dans les négociations pour décider d’une feuille de route pour les 30 prochaines années.

La (longue) phase de négociations

Commence alors une longue période de discussions entre les quatre ministres de l’Energie. L’entreprise n’est pas simple. Il s’agit de respecter les engagements belges dans le cadre de l’accord de Paris en allant vers une société " Bas carbone " d’ici 2050, et en même temps de tenir compte d’une balise importante et légale votée en 2015 : la sortie du nucléaire en 2025.

Qui plus est, les quatre ministres qui doivent s’entendre sont issus de quatre partis différents : Marie-Christine Marghem (MR) pour le fédéral, Bart Tomelein (OPEN VLD) côté flamand, Céline Frémault (CDH) à Bruxelles, et Christophe Lacroix (PS) en Wallonie.

Les mois passent, et en juillet un événement change la donne dans les négociations : le CDH débranche la prise et rompt la majorité qu’il a avec le PS en Wallonie. C’est Jean Luc Crucke (MR) qui remplace le PS Christophe Lacroix, et le travail continue.

Finalement, début décembre, les quatre ministres de l’énergie sont fiers de présenter un texte. Il présente un mix énergétique basé sur le gaz et les énergies renouvelables ainsi qu'une réduction progressive de la consommation globale d'énergie fossile.

Le blocage de la N-VA

Une fois ce texte présenté par le quatuor, il est l’heure pour les différents gouvernements de le valider. Au gouvernement wallon et bruxellois, ça passe sans problème. Mais c’est au fédéral que cela va coincer…

La N-VA fait savoir qu'elle estime ne pas avoir assez de garantie sur le fait que la sortie du nucléaire en 2025 soit tenable. Elle craint que cela coûte trop cher si l'on doit à la fois sortir d nucléaire en 2025, et en même temps réduire nos émissions de CO2 pour respecter l’accord de Paris. Malgré la volonté affirmée de Charles Michel de garder ces objectifs, il y a bel et bien blocage.

Vers un scénario qui tourne à l'avantage pour la N-VA ?

Actuellement, la ministre Marie Christine Marghem a demandé au bureau du plan et l'économiste Johan Albrecht de chiffrer le coût du pacte. Mais aussi de chiffrer d'autres scénarios qui prolongeraient tout ou une partie du parc nucléaire au-delà de 2025.

Les résultats auront une influence considérable. Car s’il s'avère qu'il serait beaucoup moins cher de prolonger l’utilisation de quelques réacteurs après 2025, la N-VA n’hésiterait probablement pas à s’engouffrer dans cette brèche. Elle pourrait plaider plus aisément pour que l'on renonce à ce pivot pourtant inscrit dans l'accord de gouvernement…

Les chiffres du bureau du plan sont attendus pour le 20 février. Ils relanceront sans aucun doute le débat. En attendant, revoyez la séquence de Soir Première en intégralité: