Dans Soir Première, Arnaud Ruyssen a décidé d’inviter chaque soir, pendant trois semaines, un candidat ou une candidate aux élections du 26 mai prochain. Chacun doit répondre à des questions posées par des acteurs de la société civile. Ce lundi, c’est Germain Mugemangango, porte-parole francophone du PTB et conseiller communal à Charleroi, qui s’est prêté au jeu.

Il a été interrogé notamment par Olivier de Wasseige de l’Union wallonne des entreprises qui lui a posé cette question : « Si vous êtes ministre, quelle est la solution que vous préconisez concernant la sécurité d’approvisionnement énergétique ». La réponse de Germain Mugemangango est simple : il faut nationaliser le secteur de l’énergie. « Le secteur de l’énergie est tellement important ! On ne peut pas le laisser dans les mains de multinationales qui ne pensent qu’à leur profit ». Et pour cela, le porte-parole du PTB estime qu’il faut que l’Etat construise une société qui va produire et fournir l’énergie à tous ceux qui en ont besoin en Belgique. À ses yeux, si le prix de l’électricité augmente à ce point, c’est à cause du secteur privé : « Les entreprises privées ne nous fournissent pas une couverture sécurisée et en plus sur le plan de la sécurité et de l’écologie, on ne rencontre pas les minima que l’on devait rencontrer. »

Germain Mugemangango conclut sur ce point : « C’est l’échec total du caractère privé du secteur de l’énergie », dit-il. Il estime également que nationaliser pourrait permettre l’approvisionnement en électricité, mais aussi la transition énergétique.

« Il faut revoir le décret inscription »

Autre question à laquelle le porte-parole du PTB a dû faire face ; celle de Joseph Thonon, le président de la CGSP-enseignement. Ce dernier lui a demandé s’il veut revoir le décret inscription qui concerne les élèves entrant en première année du secondaire. Pour Germain Mugemangango, la réponse est oui. Il estime que le décret ne rencontre pas ses objectifs en termes de mixité sociale par exemple. Pour cela, il juge qu’il faut le revoir et dans le même temps, construire davantage d’écoles, autrement les problèmes persisteront. Il propose une série de critères d’inscription : « Tenir compte de l’école primaire de l’élève, de l’endroit où il habite ainsi que la situation socio-économique de l’école visée. Sur base de ces critères, on peut proposer aux familles deux ou trois écoles ». Le PTB propose alors que les familles choisissent d’entrer ou non dans ce système. Si elles refusent, elles ne seraient alors plus prioritaires lors de l’inscription.