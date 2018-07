Les coulisses des vacances: l'Algérie

Chaque matin dans "Matin Première", les coulisses des vacances vous font découvrir les vacances d'autres pays. Ce matin nous sommes partis du côté de l'Algérie rejoindre notre correspondante Leïla Beratto. En été, les températures algériennes atteignent les 50 degrés dans les régions Sahariennes...

Où vont les Algériens en vacances cette année?

La destination phare depuis plusieurs années c'est un pays voisin de l'Algérie: la Tunisie. L'année passée, 2 millions et demi d'Algériens ont visité la Tunisie, ce qui fait d'eux les premiers clients de l'industrie touristique Tunisienne, avant les Allemands! Généralement ils voyagent en famille et font le trajet en voiture. Les Algériens ont une préférence pour les complexes hôteliers qui proposent une série d'activités et de loisirs.

Si tant d'Algériens vont en vacances en Tunisie, c'est parce que c'est un des rares pays qui ne demande pas de documents particuliers pour y aller, à contrario de l'espace Shengen qui a renforcé les conditions d'accès des visas. Ensuite, l'Algérie manque d'infrastructures et de services hôteliers et est généralement plus chère que la Tunisie.

Que font les Algériens qui ne peuvent pas partir à l'étranger?

L'Algérie a 1600 km de côtes. C'est là que passent leurs vacances ceux qui n'ont pas la chance de partir à l'étranger. C'est aussi à la côte que l'on retrouve les colonies de vacances de l'état dont bénéficient 40 000 enfants chaque année. Ces enfants viennent des régions des Hauts Plateaux et du Sahara.

